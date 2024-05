Valge lahkub Eesti Panga nõukogust enda sõnul proosalistel põhjustel

EKRE ja sotsiaaldemokraadid vahetavad välja oma liikme Eesti Panga nõukogus. EKRE liige Jaak Valge ütles ERR-ile, et tegu on üsna tavapärase rotatsiooniga ja poliitilist põhjust väljavahetamise taga pole.

Eelmisel nädalal teavitas Eesti Panga nõukogu esimees Urmas Varblane riigikogu rahanduskomisjoni, et Jaak Valge (EKRE) soovib Eesti Panga nõukogust lahkuda alates 6. juunist ja Anti Allas (SDE) alates 27. juunist.

Valge ütles ERR-ile, et lahkumise põhjused on proosalised ning pole seotud sellega, et EKRE Tartu ringkond, mille aseesimees Valge on, toetab EKRE juhi valimisel praeguse esimehe Martin Helme asemel Silver Kuusikut.

"Natuke rotatsiooni peab olema, sest (Eesti Panga nõukogu liige) on teadupärast tasustatud koht. Ja teiseks oli mul tööd lihtsalt liiga palju," ütles Valge.

Valge sõnul oli plaan lahkuda juba mullu septembris, aga siis otsustati see edasi lükata.

EKRE esitab Valge asemel nõukogu liikmeks Rene Koka.

Anti Allast ei õnnestunud ERR-ile tabada. Uut sotsiaaldemokraatide esindajat keskpanga nõukokku hakkab SDE fraktsioon arutama kolmapäeval, siis selgub ka kandidaadi nimi.

Eesti Panga nõukogu liikmed nimetab ametisse riigikogu ja see koosneb riigikogu fraktsioonide esindajatest ja valdkonna asjatundjatest.

Eesti Panga nõukogu koosseisu kuuluvad praegu lisaks Allasele ja Valgele riigikogu liikmed Aivar Kokk, Andres Sutt, Igor Taro ja Lauri Laats ning valdkonna asjatundjad Ivi Proos, Krista Jaakson, Karin Jõeveer ja Toomas Tamsar.

Eesti Panga nõukogu esimees on Urmas Varblane.

Eesti Panga nõukogu liikmetele makstakse hüvitist. Näiteks Varblasele maksti mullu kokku 28 613 eurot. Jaak Valge hüvitis oli mullu 23 939 eurot, Anti Allasel 13 422 eurot.

Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaheksa korda aastas.

Eesti Panga nõukogu liikme hüvitise suuruse on kehtestanud riigikogu kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega.