Ämmaemandate ühing sulgeb Perekooli foorumi

Eesti ämmaemandate ühing sulgeb 1. juunist Perekooli foorumi, mis on aastate jooksul uudisekünnise ületanud ennekõike seoses selle kasutajate kirjutatud solvavate ja pahatahtlike kommentaaridega. Otsus pole ühingu asepresidendi sõnul seotud ühegi konkreetse sündmusega, vaid on pikalt planeeritud samm.

Aastakümneid tegutsenud Perekooli foorum on olnud lapseootel ja lastega perele suunatud keskkond, mille eesmärgiks seadis ämmaemandate ühing teadlikkuse suurendamise ja ajakohase info jagamise, kuid mis on ennekõike tuntud halvustavate kommentaaride poolest.

Näiteks kajastas "Pealtnägija" 2015. aastal, kuidas Perekooli näol on tegu Eesti õelaima netifoorumiga, kus lahatakse detailselt nii kuulsuste kui lihtinimeste füsiognoomiat ja intiimelu.

2023. aasta tegevusaruande kohaselt püüdis ämmaemandate ühing olukorda parandada. Nimelt otsustas EÄÜ volikogu sügisel sulgeda foorumi ajaviite- ja muude juttude alafoorumi, kus hoolimata pingutustest ei õnnestunud saavutada sõbralikku ja lugupidavat suhtlusstiili.

Paraku sellest ei piisanud. Ämmaemandate ühingu asepresident Irena Bartels ütles ERR-ile, et ühegi konkreetse sündmuse ega juhtumiga pole foorumi sulgemine seotud, vaid seda on planeeritud pikalt.

"Pigem on asi selles, et läbi aastate on foorumis olnud postitusi, mis on pahatahtlikud, riivanud inimeste tundeid, mainet ja suhteid rikkunud. Eesti ämmaemandate ühing ei soovi olla seotud sellise suhteklaarimise ja õelutsemisega. See ei ole kooskõlas meie ühingu- ega kutseväärtustega. See on kõige põhilisem," tõdes Bartels.

Foorumi lehel avaldatud sulgemisteate juures on küll viide, et edaspidiseks suhtluseks on olemas näiteks Elufoorum, kuid Bartelsi sõnul ei ole tegu ämmaemandate ühingu ettevõtmisega – nemad enam foorumit pidada ei kavatse.

Küll aga jätkab Perekooli veebileht artiklite ja taskuhäälingute avaldamist ning sealt saab lugeda teatmikku "Me saame lapse".

2023. aastal küündisid ämmaemandate ühingu tulud 136 582 euroni ja sellest alla 12 000 euro tuli annetustest ja toetustest, suurim osa ehk üle 76 000 euro aga ettevõtlusest.

Bartels tõdes, et foorumi kadumine on ühingule rahaliselt mingil määral kaotus, kuid lisas, et väärtused maksavad rohkem. Seda, kui palju on foorumis kasutajaid, ei osanud ta öelda.

Kasutajate arvu pole kirjas ka aastaaruandes, kuid 2020. aasta aruande kohaselt oli Perekooli veebil toona üle 51 000 registreeritud kasutaja.