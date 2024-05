Salacgrivas algab juunis uue silla ehitus

Leping ehitajaga uue silla ehitamiseks Salacgrivas üle Salatsi jõe on sõlmitud ning ehitustöödega on plaanis alustada 10. juunist, teatas Läti rahvusringhääling LSM .

Olemasolev sild üle Salatsi (läti keeles Salaca) jõe lammutatakse täielikult ja selle asemele ehitatakse uus neljarajaline raudbetoonist sild koos uute tugipostide ja terastaladega. Ehitaja plaanib töödega alustamist 10. juunist ning tööd peavad olema valmis hiljemalt 2025. aasta sügiseks, teatas LSM.

Liikluse tagamiseks ehitustööde ajal rajatakse üle jõe ajutine sild.

Arvestades suurt liiklust üle praeguse silla, kaasnevad ehitusega eeldatavasti suurenenud ummikud ja pikemad sõiduajad. Suur hulk veoautosid kasutab Salatsi silda kolme Balti riiki läbiva maantee Via Baltica marsruudil.

Praegune sild on ligi 65 aastat vana. Sillale on tehtud parandustöid, kuid mitte suuremat remonti. 2020. aasta sügisel tehtud uuringud näitasid, et sillale tuleb teha suureulatuslik remont või piirata selle kasutamist.

Ummik Salacgriva silla ees. Autor/allikas: ERR

Eelmisel aastal kirjutas ERR probleemidest seoses ummikutega sillal. Sillal tekkisid suurema liiklusega perioodidel ummikud, kuna silla alanenud kandevõime tõttu lasti sinna korraga peale ainult ühes suunas liikuvad sõidukid ning teisele poole suunduvad autod pidid seni foori taga ootama.

Läti riigiteede amet (LVC) teatas, et uue silla ehitamise hanke maksumus on 14,97 miljonit eurot (ilma käibemaksuta).

Mõlemale poole uut silda on planeeritud rajada ka jalakäijate kõnnitee.