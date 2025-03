Läti peatab Salacgriva silla remondiks seal nädalaks liikluse

Läti kavatseb Pärnu ja Riia vahelisele maanteele jäävas Salacgrivas asuva ajutise silla nädalaks kinni panna, et see tugevamaks ehitada. Ajutine sild üle Salatsi (läti k. Salaca) jõe rajati selleks ajaks, kui Salacgrivas ehitatakse uut silda.

Ajutise sillaga tekkivad sagedased probleemid põhjustavad aga Salacgrīvas tohutuid liiklusummikud, sest ajutine sild ei sobi tihedaks liikluseks ja seda tuleb regulaarselt remontida, kirjutas Läti rahvusringhäälingu veebiportaal LSM.lv.

Olukorrast nördinud elanikud pöördusid võimude poole, kes lubavad nüüd lahendust: ajutine sild ehitatakse uuesti üles, kuid see nõuab umbes nädalaks sulgemist.

Salacgrīva elanikud saatsid sel nädalal transpordiministeeriumile, ettevõttele Läti Riigimaanteed (LVC) ja Salacgrīva silla ehitajatele kirja, milles kritiseerisid ajutisel sillal liikluse korraldamist, kuna see põhjustab sageli suuri ummikuid, mis takistab ka ühistransporti.

LVC, kes varem väitis, et ei näe ajutise silla ümber tekkivale ummikule head lahendust, on nüüd öelnud, et paranduste osas on kokku lepitud. Salatsi jõe ajutise silla parandamiseks on plaanis vahetada silla metallplaadid, kirjutas LSM.lv. Olemasolevad plaadid purunevad ebasobiva liikluskoormuse tõttu regulaarselt ja neid tuleb keevitada.

Plaatide väljavahetamiseks kulub nüüd umbes nädal, selle aja jooksul on Salacgrīva ajutine sild liikluseks suletud. Jalakäijad saavad ajutist silda siiski edasi kasutada.

Millal täpselt sild suletakse ning kuidas sel ajal sõidukite liiklus korraldatakse, teatest ei selgunud.