Izmailova: erakonnakaaslane Taro keelas mul tuumaenergia teemal küsimusi esitada

Teisipäeval toimus keskkonnakomisjonis avalik istung, kus arutati Eestis tuumaenergia kasutuselevõtu toetamisega seotud otsuse eelnõu koos asjaomaste organisatsioonide ja asutustega. Avalikust istungist tehti ka veebiülekanne ja seda sai vaadata näiteks ERR-i portaalist.

Izmailova märkis, et "üldteada põhjustel ta keskkonnakomisjoni liige veel pole, kuid kuna istung oli kuulutatud avalikuks, otsustas ta seda võimalust kasutada ja arutelus osaleda".

Izmailova sõnul otsustas aga tema fraktsioonikaaslasest keskkonnakomisjoni juht Igor Taro kasutada oma õigust keelata Izmailoval ettekandjatele küsimuste esitamine ja arutelus osalemine.

"Minu aastase riigikogu kogemuse jooksul oli see esimene kord, kus komisjoni juht teemast huvitatud saadiku arutelus osalemist selliselt piirab. Maaelukomisjonis, mille liige ma olen, on komisjonivälised saadikud sõnaõigusega osalenud mitmel korral. Sama on kinnitanud ka teiste komisjonide juhid, et see on täiesti normaalne praktika. Asja mõte on ju see, et komisjonis võetakse aeg ja arutatakse asjad läbi."

"Hakkab juba mustriks kujunema, et nii kui ma keskkonnakomisjonile lähenen, hakkavad mingid vennad higistama ja paanitsema."

Izmailova märkis, et "hakkab juba mustriks kujunema, et nii kui tema keskkonnakomisjonile läheneb, hakkavad mingid vennad higistama ja paanitsema".

Izmailova sõnul tegi olukorra istungil piinlikumaks see, et sisulist arutelu ei toimunudki ja aruteluks mõeldud aja rääkis suuresti täis ettevõtte Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets.

"Miks ma seda kirjutan, kui mitte midagi üllatavat selles pole? Aga ikka selleks, et kinnitada teile, et keskkonnakomisjonis on kõik endistviisi ja Eesti 200 riigikogu valimistel lubatud uuest tasemest Eesti poliitikas pole märkigi," nentis Izmailova.

Igor Taro vastas Izmailova kriitikale, et kõigil riigikogu liikmetel on võimalik tulla komisjoni istungitele, aga sõna saavad komisjoni liikmed ja kutsutud külalised.

"Selline kord on ka teistes komisjonides. Olen käinud Priit Lombi juhitud majanduskomisjonis samamoodi kuulamas ja meie komisjonis on käidud ka enne sind. Kellelgi pole nende reeglite osas probleemi olnud," vastas Taro.

Taro sõnul ei saa ta eelistada enda erakonnakaaslast ainult sellepärast, et ollakse samas parteis.

Priit Lomp (SDE) omakorda vastas Tarole, et päris nii see pole ehk kui keegi külalisliikmetest on soovinud küsimust või sõnavõttu, pole tema seda keelanud.

"Eriti veel nii tundlikus küsimuses nagu teil täna laual oli. Majanduskomisjoni viimane näide oli konkurentsiseaduse arutelu, kus Keskerakonnast liitus Alekseiga (Jevgrafov) Anastassia (Kovalenko-Kõlvart). Andsin sõna ja arutasime, aga kuna ta soovis ka Keskerakonna nimel hääletada, siis Aleksei tõesti lahkus istungilt. Eks komisjoni töö on siiski juhi korraldada ja ükski õigusakt küsida ka komisjonivälisel istungil saadikul ei keela," leidis Lomp.

"Mis oleks alatiste komisjonide liikmelisuse mõte, kui kõik 101 saadikut saaks kõigis komisjonides pidevalt rääkimas käia?"

Taro sõnul saavad väljapoolt komisjoni riigikogu liikmed sõna siis, kui nad on kutsutud külaliste nimekirjas, näiteks eelnõu tutvustajana.

"Igati korrektne on riigikogu liikme poolt teise komisjoni kuulajana tulles neid reegleid aktsepteerida, mitte minna kogu maailmale kaebama seda ebaõiglust, et teda koheldi samaväärselt iga teise komisjoni mittekuuluva riigikogu liikmega, kes uksest sisse astus. Mis oleks sellisel juhul alatiste komisjonide liikmelisuse mõte, kui kõik 101 riigikogu liiget saaksid kõigis komisjonides pidevalt rääkimas käia. Demokraatia aluseks on alati kokkulepitud reeglid, mitte neile vastandumine," leidis Taro.

Izmailova vastas sellele, Taro üritab jätta muljet, et ta ei teadnud Izmailova osalemise kavatsusest ette.

"Kas asi on ületöötamises või milleski muus, aga eile riigikogu istungi ajal küsisin Igorilt komisjonis osalemise kohta. Igor vastas mulle, et võin tulla osalema ja ütles ka istungi toimumise asukoha."

Taro väitel oli Izmailova oodatud vaid kuulama ja seda talle ka öeldi.