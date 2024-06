Züleyxa Izmailova liitus sotsiaaldemokraatidega

Izmailova sõnul ühines ta sotsiaaldemokraatidega, sest soovib viia Eesti poliitikat edasi ja pühenduda tulemuslikumalt keskkonnaga seotud teemadele.

"Mulle on oluline, et poliitikat tehakse avatult ja kaasava juhtimisstiiliga. See on võimalik Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas. Juba riigikokku pürgides seadsin eesmärgiks panustada eelkõige keskkonnapoliitikasse ning teadlikkuse tõstmisse selles vallas – oluline on teha kõik mis võimalik meie ja meie laste elukeskkonna säilimise nimel," selgitas Izmailova.

"Ei tohiks olla üllatus, et olen oma senise erakonna juhtimisstiili ja sealsete arengute suhtes olnud pikka aega kriitiline, mistõttu visati mind Eesti 200 esimehe ettepanekul lausa erakonnast välja. Seega ei näe ma võimalust jätkata ka Eesti 200 riigikogu fraktsioonis," lisas Izmailova.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets tõstis Izmailova tugevusena eelkõige esile tema keskkonnaalaseid teadmisi.

"Hea meel on tervitada Zuzud sotsiaaldemokraatide ridades. Meie riigikogu fraktsioon tugevnes ja eriti selles, mis puudutab kliimat, jätkusuutlikkuse küsimusi, erinevaid metsa või taastuvenergiaga seotud teemasid ja roheleppe arenguid. Meie kõigi tuleviku nimel on need vaieldamatult juba täna poliitikas üliolulised otsustuskohad. Zuzu on end kirjeldanud uue põlvkonna poliitikuna – minu silmis ta just seda ongi. Sotsiaaldemokraadid tervitavad poliitikas uut, julget ja aktiivset lähenemist," sõnas Läänemets.

Sotsiaaldemokraatide fraktsioon riigikogus kasvas 14 liikmeni. Eesti 200 fraktsioon kahanes aga 13 liikmeni.

Izmailova liitumise erakonnaga peab veel heaks kiitma Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus.

Izmailova kuulus ka aastatel 2005–2012 Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, kuid lahkus sealt Eestimaa Rohelistesse. Roheliste liige oli ta aastatel 2015–2022. Sealjuures aastatel 2017–2022 oli ta roheliste esimees. Veebruaris 2022 lahkus ta rohelistest ja mais 2022 liitus ta Eesti 200-ga.