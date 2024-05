Venemaa ründas tervet Ukrainat tiibrakettidega

Oluline neljapäeval, 30. mail kell 6.45:

- Venemaa ründas Ukrainat tiibrakettidega;

- Ukraina ründas Kertši;

- NYT: Biden on lähedal lubamaks Ukrainal kasutada USA relvi Venemaa territooriumil;

- Venemaa lõpetas bensiinitootmise statistika avaldamise;

- Lavrov: Venemaa peab F-16 tarneid Ukrainale NATO tuumasignaaliks;

Venemaa ründas Ukrainat tiibrakettidega

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva laiaulatusliku raketirünnaku Ukrainale, terves riigis kuulutati välja õhuhäire.

Ukraina õhukaitsejõud teatasid päeva esimestel tundidel nelja Vene pommitaja Tu-95MC õhkutõusmisest Murmanski oblastis asuvalt lennuväljalt ning samal ajal korraldas Venemaa kamikaze-droonide rünnakuid Ukraina üksuste positsioonidele, vahendas uudisteportaal Unian.

Kui esmalt kuulutati õhuhäire Ukraina ida- ja põhjaosas asuvates Poltaava, Sumõ, Harkivi, Zaporižžja ja Dnepropetrovski oblastis, siis hiljem laiendati häiret kogu riigile.

Seejärel teatas Sumõ oblasti õhukaitse Vene pommitajatelt väljalastud tiibrakettide suundumisest Poltaava ja Tšernigovi oblasti poole. Edasi fikseeriti rakettide lend Kiievi ja Vinnõtsja oblasti poole ning hiljem ka juba Ukraina lääneosas asuvas Hmelnõtski oblastis.

Ukraina võimud teatasid hiljem mitmel pool riigis toimunud plahvatustest, kuid seni pole andmeid ohvrite ja purustuste kohta laekunud.

Ukraina ründas Kertši

Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva õhurünnaku okupeeritud Krimmi poolsaare idatipus asuvale Kertši linnale, kuhu ulatub ka Venemaalt lähtuv sild.

Ukraina meedia teatas plahvatustest Kertšis ning liikluse peatamisest sillal. Kohalike elanike postitustele viidates teatas meedia umbes 20 plahvatusest.

Hiljem väitsid okupatsioonivõimud, et õhutõrje poolt alla lastud rakettide rusudest sai pihta kaks praami – üks autode ja teine raudteevagunite vedamiseks mõeldud alus. Inimesed rünnakus Vene võimude väitel kannatada ei saanud.

NYT: Biden on lähedal lubamaks Ukrainal kasutada USA relvi Venemaa territooriumil

USA administratsioonis jätkuvad vaidlused Ukrainale kehtestatud piirangu tühistamise üle, mille kohaselt ei lubata sellel Ameerika antud relvadega rünnata Venemaal asuvaid sihtmärke. President Joe Biden on lähedal selle keelu tühistamisele, kirjutas The New York Times (NYT) anonüümsetele allikatele viidates.

"President Biden on lähenemas sellele, mis võib olla üks tema tähtsamaid otsuseid Ukraina sõjas: Ameerika relvade kasutamise keelu tühistamine Venemaal," öeldakse väljaandes.

Bideni administratsioon on pikka aega keeldunud lubamast Ukrainal ründamast Venemaal asuvaid sõjalisi sihtmärke USA relvadega, kuna kardab, et see võib eskaleeruda otseseks vastasseisuks USA ja Venemaa vahel. Nüüd on Valge Maja alustanud ametlikku ja tõenäoliselt kiiret arutelu, kas see on riski väärt, kirjutas leht.

Piirangute tühistamise võimalikkusest annab väljaande hinnangul tunnistust USA välisministri Antony Blinkeni avaldus, kes ütles kolmapäeval Moldova visiidi raames toimunud pressikonverentsil, et Valge Maja võiks oma seisukohta "kohandada".

"Me mõtleme alati selle peale, mis on vajalik tagamaks, et Ukraina saaks end tõhusalt kaitsta," ütles Blinken.

Ajalehe andmeil väidavad mõned Bideni nõunikud, et nad usuvad, et tema positsiooni muutmine on vältimatu.

Siiski usuvad nad, et kui president oma meelt muudab, seatakse tõenäoliselt ranged piirangud sellele, kuidas ukrainlased võivad Ameerikast tarnitud relvi kasutada, lubades rünnata otse Venemaa piiril asuvaid sõjalisi rajatisi, mis on seotud rünnakutega Ukraina vastu. Samal ajal säilitab Biden USA relvade kasutamise keelu sügaval Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide ründamiseks või Venemaa kriitilise infrastruktuuri vastu.

Samas tunnistavad ametnikud, et isegi kui president kurssi muudab, ei teata ta sellest suure tõenäosusega kunagi avalikult ning Ameerika suurtükimürsud ja raketid hakkavad lihtsalt Venemaa sõjaliste sihtmärkide pihta langema.

Venemaa lõpetas bensiinitootmise statistika avaldamise

Venemaa riiklik statistikaagentuur Rosstat on lõpetanud bensiinitootmise statistiliste andmete avaldamise.

Nagu energeetikaministeerium Interfaxile selgitas, tehti otsus naftatoodete turu informatsioonilise julgeoleku tagamiseks.

"Praegust geopoliitilist olukorda arvestades võib sellise teabe avaldamine motiveerida ebaausaid turuosalisi korraldama turumanipulatsioone," teatas ministeeriumi pressiteenistus.

Seetõttu aitab bensiinitootmise statistika peitmine tugevdada kodutarbijate tarnekindlust ja suurendada riigi kui terviku energiajulgeolekut, selgitas ministeerium.

Samal ajal jätkub naftasaaduste hindade andmete avaldamine, rõhutas energeetikaministeerium.

Seega oli viimane kuu, mil Rosstat avalikustas bensiinitootmise andmed, aprill. Agentuuri andmetel toodeti Vene Föderatsioonis 2024. aasta esimese nelja kuuga 14,4 miljonit tonni mootoribensiini, mis on 1,7 protsenti vähem kui eelmisel aastal samal perioodil. Seejuures on bensiini tootmine kuust kuusse vähenenud. Jaanuaris toodeti 3,8 miljonit tonni, veebruaris 3,7 miljonit tonni, märtsis 3,5 miljonit tonni, aprillis 3,4 miljonit tonni.

Samas on alates märtsist Venemaa naftatöötlemistehastes puhkenud Ukraina korraldatud rünnakute tagajärjel regulaarselt tulekahjusid. Peamiselt on intsidente toimunud Krasnodari krai territooriumi, aga ka Nižni Novgorodi, Rjazani, Rostovi ja teiste piirkondade rafineerimistehastes. Rünnakud on põhjustanud bensiini tootmise vähenemise Venemaal. Aprilli lõpuks on kütusetootmine siiski stabiliseerunud, rõhutas Venemaa energeetikaministeerium.

Lavrov: Venemaa peab F-16 tarneid Ukrainale NATO tuumasignaaliks

Venemaa peab hävitajate F-16 kavandatud tarnimist Ukrainasse NATO signaalaktsiooniks tuumavaldkonnas, ütles Vene välisminister Sergei Lavrov neljapäeval uudisteagentuurile RIA antud intervjuus.

"Nad üritavad meile öelda, et USA ja NATO ei peatu Ukrainas mitte millegi ees," ütles Lavrov pärast seda, kui oli viidanud, et hävitajad F-16 on võimelised kandma ka tuumarelva.

"Sellegipoolest loodame, et praegu toimuvad Vene-Valgevene õppused mittestrateegiliste tuumarelvade kasutamiseks toovad meie vastased mõistusele, tuletades neile meelde edasise tuumaeskalatsiooni katastroofilisi tagajärgi," lisas Lavrov.

Venemaa on korduvalt kasutanud Vene agressiooni tõrjuvat Ukrainat abistavate lääneriikide ähvardamiseks ka viiteid tuumarelvadele.