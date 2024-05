ERR Harkivis: Vene vägede pealetung tuli paljudele kohalikele üllatusena

Vene vägede praegune pealetung Harkivi oblastis tuli paljudele ukrainlastele üllatusena. Inimestele tundub, et Vene vägede edu on suurel määral seotud sellega, et pole piisavalt kaitserajatisi.

Harkivi oblastis piiriäärsest Vovtšanski linnast põgenenud inimesed on pommitamistega harjunud, kuid 10. mail olid nad ikkagi sunnitud oma kodudest lahkuma.

"Selline pommitamine oli küll ootamatu. Isegi elanikud, kes olid harjunud igapäevaste pommitamistega, olid šokeeritud sellisest löögist elumajade ja taristu pihta. Tuli oli nii tihe, et inimesed ei saanud mitmeid tunde linnast lahkuda," rääkis Vovtšanski linnapea Tamaz Gambarašvili.

Mai keskel õnnestus Ukraina vägedel vastase pealetung peatada.

"Nad kulutasid oma ressursid ära, tõid juurde reservid ning jätkasid pealetungi. Eks me näe, mis edasi saab. Meie ülesandeks sellel rindelõigul on hävitada võimalikult palju vaenlase tehnikat ja elavjõudu," ütles Harkivi oblasti administratsiooni juht Roman Sõnehubov.

Kaitserajatised ehk kaevikud Harkivi oblastis võiksid kui mitte peatada, siis vähemalt takistada Vene vägede pealetungi. Osa neist oleks pidanud ehitama sõjaväelased, osa Harkivi oblasti administratsioon.

"Piiriäärne tsoon ehk esimene liin on sõjaväelaste vastutusala. Seal nad ehitavad ise endale kaitserajatisi ja varjendeid. Meie vastutusala algab kolmandast kaitseliinist. See on umbes 10 kilomeetri kaugusel rindest," selgitas Sõnehubov.

"Ma võin väita, et töö käib. Loomulikult on kohti, kus on väga ohtlik, kuna sinna kukuvad pidevalt lennukipommid. On selge, et seal on raske töötada. Kui palju me seal graafikust maha jääme, tuleb muidugi küsida otseselt vastutavalt," ütles Harkivi oblasti administratsiooni asejuht Roman Semenuhha.

Kui kaua suudavad Ukraina väed Vene vägede pealetungi veel tagasi hoida?

"Eks me näe. Me ei sa väita, et kõik need väed, mis piiri taga seisavad, ka meid ründavad. Tundub, et juunikuu saab olema meie jaoks keeruline ja kuum," ütles Sõnehubov.

Vovtšanski linnapea jaoks oli keeruline ja kuum juba maikuus. Kaks nädalat tagasi sai ta Vovtšanskist inimesi evakueerides haavata.

"Seal oli umbes 50 kuni 60 inimest. Vabatahtlikud, politseinikud, ajakirjanikud ja tavalised elanikud, kes lootsid sealt põgeneda. Kõik ootasid transporti. Siis tuli vaenlase löök, aga õnneks enamik ei saanud kannatada, ainult meedikud ja mina," rääkis Gambarašvili.