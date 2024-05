USA ja Saksamaa tühistasid Harkivis relvakasutuspiirangud Ukrainale

Oluline reedel, 31. mail kell 13.10:

- Allikad: Biden tühistas Harkivis relvakasutuspiirangud Ukrainale;

- Okupeeritud Krimmis toimus mitu plahvatust;

- Venemaal Krasnodari oblastis põleb naftabaas.

USA president Joe Biden tühistas anonüümsete allikate andmetel vähemalt Harkivi oblastis relvakasutuspiirangud Ukrainale.

"President juhtis hiljuti oma meeskonda tagama, et Ukraina saaks kasutada Harkivi piirkonnas USA tarnitud relvi vastutuleks, et Ukraina saaks vastulöögi anda neid ründavatele või neid ründama valmistuvatele Vene vägedele," ütles neljapäeval tundmatuks jääda soovinud USA kõrge ametnik.

Väljaanne New York Times teatas juba varem päeval, et allikate andmeil on president Joe Biden lähedal keelu tühistamisele.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski pressisekretär ütles hiljem reedel, et Ukraina sai diplomaatiliste kanalite kaudu positiivse signaali USA tarnitud relvade piiratud kasutamise kohta Harkivi oblastis. Tema sõnul suurendab see luba Ukraina võitlusvõimet.

Ka Berliin lubab Ukrainal tulistada Saksa relvadest Venemaa territooriumi

Saksamaa andis Ukrainale loa tulistada Saksa relvadest Venemaa territooriumi, ütles kantsler Olaf Scholzi pressiesindaja reedel.

Ukrainal on rahvusvahelise õigusega õigus kaitsta end Ukraina piiri lähedalt Venemaalt tulevate rünnakute eest, ütles pressiesindaja Steffen Hebestreit.

"Ta võib selleks kasutada ka sel eesmärgil tarnitud relvi, seal hulgas meie tarnituid," ütles Hebestreit.

Okupeeritud Krimmis toimus mitu plahvatust

Väljaanne Ukrainska Pravda teatas, et Venemaa poolt okupeeritud Krimmis toimus mitu plahvatust. Kohalike elanike sõnul oli kuulda 8-10 plahvatust. Inimesed teatasid, et Kavkazi sadamas puhkes suur tulekahju. Sadamas asub ka naftabaas, mis varustab Vene vägesid.

Meedia teatel ründasid Ukraina droonid Kavkazi sadamas asuvat naftabaasi.

Tonight, Ukrainian attack drones successfully hit an oil depot in the port of Kavkaz, Russia, just off the Kerch Strait.



