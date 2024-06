Kannik: pikamaarakettide luba ukrainlased ehk nii kaua ootama ei pea

Ameerika Ühendriikide president tühistas 31. mail Harkivi oblastis USA tarnitud relvade kasutuspiirangud Ukrainale. Kanniku sõnul laieneb relvade piiratud kasutuse luba ka Ukraina põhjapiiri juures olevatele Sumõ ja Tšernihivi oblastitele. Praegu on lubatud kasutada vaid lühikese tegevusraadiusega HIMARS-i rakette.

Otsuse vastuvõtmist kaks aastat pärast täiemahulise sõja algust ning vaid lühimaarakettide lubamist selgitas Kannik kahe põhjusega: venelaste surve Harkivi tsiviilelanikkonnale muutus liiga suureks ning Ameerika Ühendriikide liitlased olid vastava loa juba varem andnud.

Kannik nimetas otsuste tagasihoidlikkuse põhjuseks hirmu tuumarelvade kasutamise ees.

"Venemaa on teadlikult mänginud tuumašantaažiga, aga praktilisi märke, et nad seda plaaniksid, ei ole". Kanniku sõnul ei tooks tuumarelva kasutamine kaasa sõjalist edu, vaid pigem Venemaa liitlaste, eriti Hiina, toetuse vähenemise.

Eurooplaste hirm potentsiaalse eskalatsiooni ees on vähenenud, kuid Saksamaa kantsler Scholz ning Ameerika Ühendriigid seavad Ukraina võimalikule tegevusele veel üsna rangeid piire.

"Nad on ennast väga kinni mõelnud sellesse, et me peame ise iga hinna eest vältima eskaleerimist. Sellega asetatakse endale - küll pigem Ukrainale - pidevalt punaseid jooni ning sunnitakse Ukrainat sõdima üks käsi selja taga."

Venelaste surve Ukrainale mitmel rindel jätkub, kuid ei ole nii tugev, kui oli kuu aega tagasi ning olukord rindejoontel on paranenud tänu liitlaste abi saabumisele, toonitas Kannik.

Prantsusmaa otsust saata sõjaväeinstruktorid Ukrainasse väljaõpet tegema peab Kannik heaks uudiseks. Kõige kiiremad sammud, mida tuleks ette võtta, on Kanniku sõnul kaugmaarakettide kasutamise piirangute mahavõtmine, F-16 võimalikult kiire kohaletoimetamine ja kasutuspiirangute eemaldamine ning ukrainlaste mobilisatsiooniprotsessi kiirendamine ja tugevdamine.

Ameerika Ühendriikide survestamine võiks kaasa tuua rakettide kasutuspiirangute kiirema eemaldamise, usub Kannik. "Ma usuks siiski, et see surve on praegu jõudnud sellisesse faasi, et kaks ja pool aastat nende piirangute mahavõtmiseks ei lähe".