Tallinna Vesi tõstab juulist vee hinda

Vee hind Tallinnas ja Sauel muutub eraklientide jaoks 28 sendi võrra kuupmeetri kohta, millele lisandub käibemaks. Koos käibemaksuga tuleb eraklientidel vee eest tasuda 2,24 ja äriklientidel 4,21 eurot kuupmeetrist.

Selles piirkonnas on keskmine veekulu inimese kohta alla kolme kuupmeetri kuus ehk keskmiselt tõuseb vee hind alla ühe euro inimese kohta kuus.

Tallinna Vesi esitas konkurentsiametile taotluse neli aastat püsinud vee hinda muuta eelmise aasta septembris ning nüüd kinnitaski amet uued hinnad. Siiski teatas vee-ettevõte, et kuna pärast taotluse esitamist on energiakulud langenud, saavad nad esialgu edasi tegutseda algsest taotlusest veidi madalama hinnaga.

Ettevõte põhjendas hinnatõusu vajadusega tõsta veetaristu toimepidevust ja teha investeeringuid, aga ka uuest seadusest tuleneva kohustusega ühtlustada era- ja äritarbijate veehind.

Viimati tõstis Tallinna Vesi hindu 2019. aastal, vahepealsel ajal on vee hind muutnud ainult elektrienergia kulude ulatuses.

"Samal perioodil on aga üldine hinnatõus olnud pea 40 protsenti, mis on oluliselt kasvatanud ka meie kulutusi mastaapse veetaristu haldamiseks," ütles Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev.

Eelmisel aastal hakkas kehtima uus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadus, mille kohaselt peavad vee-ettevõtted ühtlustama era- ja äriklientide veeteenuse hinna kolme aasta jooksul.

"Veeteenuse pakkumisel Eestis on järjest rohkem juurdumas põhimõte, et saastaja maksab rohkem. Vaatamata sellele, et antud põhimõte oli kasutusel juba aastaid, siis lähtuvalt uuest seadusest on Tallinna Vesi uuendamas hinnaerisusi vastavalt sellele, kui palju saastunud reovett kliendi juurest vastu võetakse," ütles Timofejev.

Maardus hakkab samuti kehtima uus veehind – 3,87 eurot kuupmeetri kohta pluss käibemaks, kuid kaob igakuine abonenttasu. Seal on hind era- ja äriklientidele ühesugune. Maardu piirkonnas on Tallinna Vesi teenusepakkuja, kuid mitte varade omanik ning Maardu on seetõttu eraldi hinnapiirkond.

Tallinna Veele kuulub Eesti suurim vee- ja kanalisatsioonitaristu ja Timofejevi sõnul on nad viimase nelja aasta jooksul selle uuendamisse investeerinud üle 80 miljoni euro.

Võrreldes teiste Eesti piirkondadega on Tallinnas ja Sauel vee hind jätkuvalt soodsam. Kui keskmiselt moodustab veeteenuse kulu Eestis ligi ühe protsendi leibkonna netosissetulekutest, siis Tallinnas jääb see alla 0,5 protsendi.

2017. aastal otsustas riigikohus, et Tallinna Veel ei olnud õigust 2011. aastal vee hinda soovitud määral tõsta ning otsuse tulemusel langetas ettevõte 2019. aastal vee hinda äriklientidele 15 protsenti.