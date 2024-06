Eesti aitas Ukraina Žõtomõri oblastis perekodu ehitada

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse ja Olena Zelenska Fondi (OZF) koostöös ehitatud perekodu on mõeldud sõjas orvuks jäänud lapsi adopteerinud asendusperele. Maja on ehitatud OZF-i "Room for Childhood" initsiatiivi raames.

Majas hakkab elama Anastassia ja Oleksii Melniku seitsmelapseline perekond. Pool aastat peale sõja algust kolis pere Donetskist ära ajutisele eluasemele, kuid nüüdsest saavad pere-vanemad just neile spetsiaalselt ehitatud majas elada.

Anastassia ja Oleksii peres kasvab üks nende bioloogiline laps, 12-aastane Ilja, ja kuus adopteeritud last: 8-aastane Maria, 15-aastased tüdrukud Katerõna, Viktoriia ja Sofiia ning 12-aastased poisid Daniil ja Illia.

Krundil asub ka maa-alune betoonist pommivarjend.

Eesti rahastas 285-ruutmeetrise peremaja ehitust 376 000 euroga.

Lisaks ehitab Eesti veel kolm perekodu Žõtomõri piirkonda.

Olena Zelenska ütles avamisel, et selliste perede külastamine inspireerib teda alati isiklikult. "Lõppude lõpuks, vaatamata sõjale, kodude kaotusele, tavalisele ringile, on nendel lasterohketel peredel lõputu optimism ja nad jätkavad unistamist. Ja see on kõige tähtsam. Mul on hea meel, et minu fond annab sellistele peredele ruumi nende unistuste jaoks, ja mitte ainult ruumi uute ruutmeetrite näol," vahendas välisministeeriumi pressiteenistus Zelenska sõnu.

Välisminister Tsahkna kinnitas Eesti jätkuvat toetust Ukrainale. "Ukraina toetamine on meie peamine prioriteet ning valminud peremaja on üks oluline verstapost, mis näitab selgelt, et peame oma lubadust kinni. Panustame ka edaspidi Ukraina ja Ukraina laste turvalisse tulevikku. Kõik sammud, mida astume Ukraina heaks, aitavad viia sõja võiduka lõpuni," ütles Tsahkna.

Eesti poolt projekti vedanud Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) tegevjuht Klen Jääratsi sõnul on suur au teha koostööd ja toetada Olena Zelenska Fondi missiooni.

"Sõjas vanemad ja kodu kaotanud lastele kasvamiseks turvalise keskkonna tagamine on iga riigi jaoks suur ettevõtmine. Sõja ajal on lootuse pakkumine Ukrainale tohutu ülesanne, kuivõrd purustused on ulatuslikud. ESTDEV jätkab eeskujulikku koostööd OZF-ga peremajade ehitamisel ning selle käigus jagame igakülgset toetust ka Ukraina sotsiaalhoolekande süsteemi korraldamiseks," ütles Jäärats.

Peremajas on kuus magamistuba ja viis vannituba, mis on kohandatud ka erivajadustega pereliikmetele.

Praegu on Ukrainas üle 1300 perekodu, kus igaühes elab 5-10 orbu. Sõja tõttu on vähemalt 80 perekodu hävinud. "Room for Childhood" initsitatiivi raames ehitab OZF kokku 14 perekodu kaheksas Ukraina piirkonnas. Majade ehitamist finantseerivad rahvusvahelised doonorid. Lisaks Eestile rahastavad projekti ka Araabia Ühendemiraatide valitsus, Rumeenia valitsus, Austraalia Minderoo Fond, Global Empowerment Mission, CLT Rezult jt.

Lisaks täna avatud perekodule toob ESTDEV, koostöös Olena Zelenska Fondi, Eesti välisministeeriumi ja sotsiaalministeeriumiga, suvel Eestisse peremajadesse elama asuvad perekonnad, et koolitada vanemaid ning anda lastele võimalus osaleda laagris, mis on mõeldud sõjatraumaga lastele.