Scholz Putinile: me kaitseme igat ruutsentimeetrit NATO territooriumist

NATO idatiiva tugevdamine on ette võetud Venemaa heidutamiseks ja Moskva peab selgelt aru saama, et allianss on valmis end vajadusel kaitsma, ütles pühapäeval Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz.

Scholz ütles Saksamaal toimunud majandusfoorumil, kus osales ka Leedu peaminister Ingrida Simonyte, et Saksamaal on olnud juhtroll NATO vägede viimisel Baltimaadesse viimase kümne aasta jooksul.

"Ja et oht Venemaalt on jätkuv, otsustasime me ja teised liitlased mullu saata Baltimaadesse uusi üksusi ja et tulevikus oleks seal püsivalt terve brigaad," lausus Scholz.

"Selle kaitsepoliitika muutuse taga on soov näidata Venemaale: me oleme valmis rünnakute vastu kaitsma igat ruutsentimeetrit NATO territooriumist," lisas ta.

Scholzi sõnul saab diplomaatia olla edukas vaid jõupositsioonilt.

Venemaa president Vladimir Putin hoiatas sel nädalal NATO riike, et nood ei annaks Ukrainale luba kasutada lääneriikidelt saadud relvi Venemaa territooriumi ründamiseks. NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles reedel, et allianss on taolisi ähvardusi varemgi kuulnud ja et enda kaitsmist ei saa nimetada eskalatsiooniks.