USA-s algab kohtuprotsess Hunter Bideni üle

Prokurörid teatasid, et Hunter Biden omas tulirelva, kuigi ta tarbis sel ajal narkootilisi aineid. Prokuröride teatel rikkus Hunter Biden nii föderaalseadust. Süüdimõistmise korral ähvardab teda vanglakaristus, vahendas The Times.

Kohtuprotsess Hunter Bideni üle mängib 2024. aasta USA presidendikampaanias suurt rolli, kuna Joe Biden kandideerib taas presidendiks. Eelmisel nädalal mõistis kohus süüdi Bideni rivaali Donald Trumpi, kes üritab samuti Valgesse Majja tagasi saada.

Hunter Bideni kohtuprotsess segab vett, kuna Joe Bideni kampaaniameeskond üritab nüüd keskenduda Trumpile, süüdimõistetud kurjategijale. Hunter Bideni protsess võib aga Trumpiga seotud teemadelt tähelepanu kõrvale juhtida.

Hunter Bideni kohtuprotsess peaks kestma ligi kolm nädalat, valimiskampaania on aga juba täies hoos. Joe Biden teeb lähiajal kaks välisvisiiti ning kohtub California osariigis Hollywoodi staaridega. 27. juunil toimub aga Bideni ning Trumpi teledebatt.

Kohtuistung võib Bideni perekonnale tõsist peavalu valmistada, kuna Hunter Bidenil oli afäär oma surnud venna naisega. Eriprokurör David Weiss ütles mais kohtuavalduses, et kurikuulus sülearvuti kuulub Hunter Bidenile ning sealt leitud materjale kasutatakse ka kohtus.

Samas Joe Biden pole endiselt oma pojast distantseerunud ning Hunter Biden käib tihti Valges Majas isal külas. Vabariiklased üritavad nüüd siduda Hunter Bideni välismaist äritegevust Joe Bideniga.

Hunter Biden ise on öelnud, et tema vastu esitatud süüdistused on ajendatud poliitikast. Sarnast juttu räägib ka Trump.

Bidenite perekonna probleemid aga alles algavad, kuna Hunter Bidenile on esitatud veel ka maksudest kõrvalehiilimise süüdistused. See kohtuprotsess algab 5. septembril ehk kaks kuud enne presidendivalimisi. Augustis avaldab aga Hunter Bideni lapse ema Lunden Roberts memuaarid ning kirjastajad väidavad, et see sisaldab paljastusi, mis võivad 2024. aasta valimiste tulemust mõjutada.

Hunter Bideni ja Robertsi erimeelsustel on oma ajalugu , kuna Hunter Biden ei tahtnud varem tütrele Bidenite perekonnanime anda ning Lunden Roberts pöördus seetõttu Arkansase osariigi kohtusse.