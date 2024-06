Peking: Briti luure palkas kaks Hiina valitsusametnikku spioonideks

Ministeeriumi teate kohaselt on tegemist abielupaariga ning juhtum on täiendava uurimise all, vahendas Reuters.

Hiina ja Suurbritannia on juba kuid teineteist süüdistanud võimalikus spionaažis, mis nende sõnul kujutab endast ohtu riiklikule julgeolekule.

Jaanuaris teatas Peking, et Briti salateenistus kasutas välismaalast Hiinas saladuste ja teabe kogumiseks.

Briti prokurörid esitasid aprillis süüdistuse kahele inimesele Hiinale tundliku teabe edastamise eest ning eelmisel kuul süüdistati veel kolme inimest Hongkongi välisluureteenistuse abistamises Suurbritannias.

Hiina ministeeriumi avalduse kohaselt õppis üks väidetavatest spioonidest, perekonnanimega Wang, 2015. aastal Ühendkuningriigis vahetusprogrammi raames ja MI6 korraldas talle sel perioodil salaja õhtusööke ja ekskursioone.

Ministeeriumi sõnul oli Wang väga kasuahne ja töötas osalise koormusega konsultatsioonitööl, kus maksti head palka. Seejärel võtsid temaga ühendust aga Briti luuretöötajad ja pakkusid talle väidetavalt veelgi rohkem raha ning turvalisust.

Pärast luuretreeningut käskis MI6 Wangil naasta Hiinasse, et koguda Hiina valitsusega seotud olulist teavet, teatas ministeerium.

Avalduse kohaselt veenis MI6 Wangi värbama ka oma abikaasa, kes oli ühe keskse valitsusorgani töötaja. Wangi abikaasa, perekonnanimega Zhou, nõustus lõpuks pakkumise ja kahekordse palgaga.

Küsimusele Hiina väidete kohta vastas Briti peaminister Rishi Sunaki pressiesindaja, et valitsuse pikaaegne poliitika on mitte kommenteerida oma luureagentuuride tööd või julgeolekuküsimusi.