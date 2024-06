Saesaare paisu tulevik on endiselt ebaselge

Suvel on Taevakojas turiste palju. Ahja jõe paisul on nüüd uued sillatalad ja -lauad, nii et külastajatel on ohutu liikuda üle hüdroelektrijaama paisul oleva silla.

"Tööde tegemine algas juba veebruarikuus ja selle maksumuseks kujunes ligikaudu 76 000 eurot, millest riigimetsa majandamise keskus (RMK) panustas 30 protsendi ulatuses," ütles Generaatori juhataja Jan Niilo.

Kuigi sild on uus, ei ole teada, kas RMK saab tulevikus loa pais lammutada ja paisjärv alla lasta, sest kestavad kohtuvaidlused kalapääsu rajamise ja selle üle, kas veepais Saesaares peaks alles jääma.

"Meie vaates on olukord kohtuvaidlustes. Küll ei ole meie siin ainukesed, meie ei ole ainuke huvigrupp selle paisu juures, vaid siin on suurem ja laiem kohalik kogukond samuti selles osas mures," rääkis Niilo.

Kohalike inimeste hulgas on nii neid, kes pooldavad keskonnaameti plaani paisjärv alla lasta, kui ka neid, kes näevad selles plaanis taas kahju loodusele.

"Esimene asi, millest keegi rääkida ei taha, et see, mis 70 aastat tagasi tehti, oli väga jõhker, siis tulid buldooserid ja lükkasid kahelt poolt selle jõe laiaks. Täna me ei räägi sellest, et siis tuleb uuesti kogu see maastik ümber korralda, aga siin on elus loodus, see hulk kalu, järve- ja jõekarpe, kõik, kes meil siin toimetavad, needsamad linnud, kes meil siin pesitsevad ümberkaudu – see kõik hävib, me hävitame sama jõhkralt nagu 70 aastat tagasi ka praegu. Teine asi, et sellel on ääretult suur mõju turismile," kommenteeris MTÜ Taevaskoja-Kiidjärve puhkeala juhataja Iia Timmi.

Kui kohus peaks andma õiguse keskonnaametile Saesaare pais likvideerida, siis tuleb uuesti läbi viia keskkonnamõju hindamine.

"Me oleme rääkinud juba kohaliku omavalitsusega, Põlva vallaga, et sellisel juhul nemad soovivad, et algatatakse paisutuse likvideerimiseks planeering koos keskkonnamõjude hindamisega, kus kõigil on võimalik kaasa rääkida veelkord. Me teame, et 2015-2016 viidi läbi selle paisutuse likvideerimise keskkonnamõjude hindamine, aga nüüd arvatakse, et sellest hetkest on ikkagi piisavalt aega mööda läinud, mõned andmed vajaksid seal kindlasti uuendamist, et tuleks läbi viia uus protsess," rääkis keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhataja Kaili Viilma.