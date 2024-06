Pärnus sadas esmaspäeval maha peaaegu terve kuu vihma norm

Kui 2005. aasta jaanuaritorm välja arvata, siis sellist olukorda Pärnus viimastest aastakümnetest ei mäletata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maha tuli 52 millimeetrit vihma. Erakordne oli see, et lühikese ajaga tuli väga tugev sadu.

Sünoptik Kaido Ennok ütles, et selliste rünksadude puhul tekivad pilved kiiresti kuumas õhumassis. "Ka eile tegelikult oli radari pealt näha, et see oli mõnekümne minuti teema, kui see pilv tekkis. Juba 20 minutiga sadas üle 20 millimeetri vihma," rääkis Ennok.

Pärnu Vee tehnilise teeninduse juht Roman Vaba ütles, et Pärnu Vee jaoks oli see täiesti ennenägematu olukord. "Isegi vanad olijad ei mäleta sellist olukorda. Ükski kanalisatsiooni- ega sademesüsteem sellist kogust ühekorraga vastu võtta ei suuda," sõnas Vaba.

Kõige keerulisem oli olukord kesklinna madalamatel ristmikel.

Pärnu linnavalitsuse liikluse peaspetsialisti Toomas Tammela sõnul suunati liiklus vajalikes kohtades ümber ning probleemsed kohad kaardistatakse.

"Tõenäoliselt ehituslikud lahendused on ikka võimalikud. Me selgitame need välja," ütles Tammela.

Mitmes kohas surus vesi pealt ära kaevuluugid ja vesi tungis ka kortermajade keldritesse. Roman Vaba sõnul ehitatakse torustikud aastakümneteks ja neid ei ole mõistlik hakata ümber ehitama.

"Mida kohe annab teha, on see, et uute planeeringute tegemisel mõelda rohkem sademeveesüsteemide peale. Ei ole vaja nii palju kõvakattega pindu, kuhu vihmavesi kõik kuskile kokku valgub. Väga head on rohealad, kraavid, tiigid," sõnas Vaba.

Näha võis ka veelõksu jäänud autosid. Autoasjatundjad ütlevad, et veekahjustuste vastu on tundlik eelkõige elektroonika.

"Kui väga sügavale sõita, siis võib vesi ka niinimetatud kopsu minna. Kui on võimalik ja näha on, kui sügav see vesi on, siis oleks mõistlik vaikselt edasi sõita, aga kui te näete, et asi läheb ikka väga hulluks, siis loomulikult jätke pigem seisma," rääkis Topauto Pärnu juht Meelis Pajumägi.

Pajumägi sõnul tuleks auto veekahjustuste osas pöörduda kindlustusse. Pärnu Veeni ega linnavalitsuseni veel kahjuteateid jõudnud ei ole.