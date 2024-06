Taani tahab karmistada tollireegleid odavatele Hiina veebipoodidele

Eestiski tuntud ning ennast üliagressiivselt reklaamivast Temu poekeskkonnast võib osta praktiliselt kõike ning suurem osa kaubast maksab vaid paar eurot. Sarnaselt teistele Euroopa rahvastele kasutavad ka taanlased üliodavat ostukeskkonda rõõmuga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nagu te näete, on meil iga ruutsentimeeter arvel. Valged pakid tulevad välismaalt, harilikult Hiinast. Sel aastal ootame me 150 000 pakki," ütles Postimüügikeskuse omanik Greves Jesper Lundberg.

Temu on kurikuulus selle poolest, et tahab oma kliendi kohta teada praktiliselt kõike ning pole saladus, et seda teavet jagatakse lahkesti Hiina luureteenistustega. Taani võimude hinnangul pole Temu puhul suurimaks probleemiks siiski mitte julgeolek, vaid ebaaus konkurents.

"Kui sa ostad Hiinast midagi kuni 40 euro eest, siis selle pealt tollimaksu ei võeta. Taani pood peab samasugust kaupa müüma aga kõrgema hinnaga. See tekitabki ebaausat konkurentsi," ütles Taani Tööstuse Konföderatsiooni juhtivkonsultant Peter Bay Kirkegaard.

Taani Vasakrohelise Liidu kandidaat Euroopa Parlamenti Per Clausen märkis, et on vaja tagada, et tollimaksu makstaks kõigi importkaupade pealt.

Taani Demokraatide kandidaat Kristoffer Storm lisas, et Euroopa ärisid

ja töökohti tuleb kaitsta, nõudes, et tollimaks kehtestaks ka odavamatele kaupadele või kaotataks maksuvabastus üldse ära.

Mullu saabus Euroopa Liitu kaks miljardit kaubasaadetist, millelt tollimaksu ei nõutud, neist enamik oli pärit Hiinast.