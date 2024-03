Hiina veebikaubanduse hiid Temu kulutab miljardeid dollareid reklaamile

Hiina internetikaubanduse hiiglane Temu maksis eelmise aasta jooksul kaks miljardit dollarit Facebooki emaettevõttele Meta veebireklaami eest, samuti oli see üks suurimaid reklaamijaid Google'is, kirjutab The Wall Street Journal.

Lisaks Temule reklaamivad ennast agaralt internetis ka teised Hiina veebikaubamajad nagu rõivaste müügiga tegelev Shein. Hiina ettevõtete tulek turule on kasvatanud hoogsalt Meta tulusid.

Meta käibe Hiina klientidelt peaaegu kahekordistus eelmisel aastal, tõustes 13,69 miljardi dollarini. Samal ajal kasvasid USA klintide kulutused Meta reklaamile ainult 5,5 protsenti. Tänu Temu ja teiste Hiina ettevõtete reklaamikuludele kasvas ka reklaami maksumus Facebookis teistele klientidele.

USA panga Goldman Sachsi andmetel teenis Temu iga müügi pealt seitse dollarit kahjumit eelmisel aastal, põhjuseks oli just kõrge reklaamikulu.

"Temu kaotab raha tõenäoliselt iga müügi pealt, sest see püüab investeerida, et kindlustada oma positsiooni turul," ütleb reklaamianalüütik Brian Wieser.

Temu esindaja vaidlustas väidet oma reklaamikulutuste suuruse kohta Metas, kuid ta keeldus kommenteerimast WSJ-le, kui suured on Temu kulutused reklaamile tegelikult. Temu emafirma PDD, millele kuulub ka Hiina turule keskenduv internetikaubanduse platvorm Pinduoduo, väitis, et see teenis 2023. aasta kolmandas kvartalis 2,1 miljardit dollarit kasumit, kulutades samal ajal kolm miljardit dollarit reklaamile.

Lisaks veebireklaamile kulutas Temu ligi 30 miljonit dollarit 30 sekundi pikkuse reklaami neli korda näitamise eest USA menuka spordiürituse Super Bowli otse-eetri ülekande ajal. 30 sekundit reklaamiaega Super Bowli ülekande ajal maksab seitse miljonit dollarit.

Samas kritiseerisid USA vabariiklastest seadusandjad telekanalit CBS Temu reklaami näitamise eest, sest ettevõtet süüdistatakse sunnitööjõu kasutamises enda toodetes kasutatava puuvilla tootmises. Võidetavalt pärineb Temu puuvill Hiina Xinjiangi piirkonnast.

USA seaduste järgi on keelatud sellest piirkonnast pärit toodete import, sest Hiina võimud on viimaste aastate jooksul rikkunud süsteemselt ja suures ulatuses piirkonna uiguuri rahvusest elanike inimõigusi.

Temu pressiesindaja sõnul on nende toodete tootmisel rangelt keelatud sunni- või lapsjõudu kasutamine.

Süüdistustele vaatamata kasvab Temu äritegevus üle kogu maailma. Ettevõte on kahe aastaga laienenud 49 riiki, samal ajal moodustab Temu ja Sheini toodete eksport 70 protsenti iga päev Hiinast lennukitega eksporditavatest 10 000 tonnist kaupadest. Ainuüksi USA-s tarnitakse klientidele päevas miljon Temu ja miljon Sheini tellimust.

Osad IT valdkonna ettevõtete tegevjuhid loodavad, et Temu hiiglaslikud kulud veebireklaamile ja tellimuste kasv jätkuvad. Samas on Temule hoiatavaks näiteks samuti Hiinast pärit internetikaubamaja Wish, mis kulutas alles 2020. aastal 1,6 miljardit dollari reklaamile. 2022. aastal langes aga see summa ainult 195 miljonile dollarile.