Linnapea Kirsis: Riia ühenduseta Rail Baltic annaks raha eestlastele

"Ma saan aru, et põhitrassi jaoks on raha, aga Riiga suunduva lõigu jaoks mitte. Aga see projekt, ilma Riiat kaasamata, oleks nagu eestlastele raha andmine, sest see ühendaks Tallinna praktiliselt Berliiniga," ütles Riia linnapea.

Kirsis avaldas muret, et kui raha pole, siis jääb Riia kesklinnas mitu ehitust pooleli.

"See projekt on Riia jaoks väga oluline, see viib meid Vilniusele ja Tallinnale lähemale ning kui Riia jääb keskele, hakkab siin rohkem toimuma olulisi üritusi," rääkis Kirsis.

Riia linna tuleb ka uus keskraudteejaam, mis peaks tulevikus olema Baltimaade suurim transpordikeskus. Raudteejama ehitus algas juba 2020. aastal ning tööde käigus asendatakse vana ajalooline raudteekeskus ja ehitatakse uus Daugava jõge ületav raudteesild.

Rail Baltic on kavandatav Eestit, Lätit ja Leedut ühendav moodne ja kiire elektrifitseeritud raudtee ühendus, mis kulgeb Tallinnast Riia kaudu Leedu-Poola piirini.