Eesti valmistub Saudi Araabiaga laiapõhjalist koostöölepet sõlmima

"Lepingu eesmärk on tugevdada Eesti Vabariigi ja Saudi Araabia Kuningriigi suhteid, arendades ja toetades riikide koostööd majanduse, kaubanduse, investeeringute, hariduse, teaduse, turismi ja noorsootöö valdkonnas," seisab eelnõu seletuskirjas.

Samas öeldakse, et Eesti peamiseks eesmärgiks nii Saudi Araabias kui Pärsia lahe piirkonnas laiemalt on majandussuhete arendamine. "Saudi Araabia on üks kõige kiirema majanduskasvuga riik maailmas ja see on kasvatanud Eesti ettevõtete huvi selle turu vastu," rõhutab välisministeerium. "Eesti ettevõtted tegutsevad seal eelkõige digitaliseerimise ja IT-valdkonnas ning sellel põhineb otseselt ka kuvand Eestist kui edumeelsest riigist. Saudi Araabia on huvitatud koostöö arendamisest ka hariduse, teaduse, turismi ja muudes valdkondades," lisab ministeerium.

Seletuskirja kohaselt on Eesti suhted Saudi Araabiaga märkimisväärselt tugevnenud pärast Eesti saatkonna avamist naaberriigis Abu Dhabis 2019. aastal ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse esinduse loomist Dubais samal aastal. Eesti suursaadik Araabia Ühendemiraatides on akrediteeritud ka Saudi Araabiasse.

"Saudi Araabia on kujunenud Eesti jaoks kõige olulisemaks koostööpartneriks piirkonnas, sellest annab tunnistust ka aktiivne poliitilisel tasemel suhtlus ning vastastikused visiidid," märkis ministeerium.

Üldine koostöökokkuleppe sõlmimine Saudi Araabia ongi vajalik majanduskoostöö toetamiseks ja vastastikuse usalduse kasvatamiseks pikemas perspektiivis. Leping on oluline ka seetõttu, et see toetab Eesti ettevõtete sisenemist ja tegutsemist Pärsia lahe riikide turgudel, lisas ministeerium.

Seletuskirjas esitatud andmete kohaselt oli Eesti ja Saudi Araabia vaheline kaubavahetuse maht 2023. aastal 54,3 miljonit eurot, mis oli 0,1 protsenti kogu Eesti väliskaubanduse mahust ja sellega oli Saudi Araabia Eesti kaubanduspartnerite järjestuses 46. kohal.

Eesti eksportis mullu Saudi Araabiasse 29,3 miljoni euro väärtuses, kusjuures peamised ekspordiartiklid olid taimsed tooted (46,2 protsenti). Lisaks on sinna veel eksporditud masinaid ja mehaanilisi seadmeid (28,4 protsenti) ja ka puitu- ja puittooteid (9,51 protsenti).

Eesti importis Saudi Araabiast 2023. aastal kaupu 25 miljoni euro väärtuses, peamine impordiartikkel oli 2023. aastal plastid ja plasttooted (74,2 protsenti).

Teenuste ekspordi maht Saudi Araabiasse on kahel viimasel aastal jäänud 10 miljoni euro kanti, import jäi alla kolme miljoni euro.

Välisministeerium lisab siiski oma seletuskirjas, et Saudi Araabia nagu ka teiste regioonis asuvate riikidega suhtlemisel tuleb arvesse võtta nendega seotud eripärasid, näiteks meist erinevat suhtumist religiooni ja inimõigustesse, avatust koostööle Venemaa ja teiste meie jaoks ebasõbralike riikidega. "Sellele vaatamata ei ole takistusi koostöö tegemiseks meile huvi pakkuvates valdkondades," leiab ministeerium.

Saudi Araabia väärtused jäävad Eesti omadest kaugele

Saudi Araabia on absoluutne monarhia, kus nii seadusandlik kui täitevvõim on kuningapere käes. Riigi seadusandlus põhineb islamiseadustel ning seal ei sallita teisitimõtlemist ega järgita inimõigusi. Eriti piiratud on Saudi Araabias naiste õigused, ehkki selles osas on viimastel aastatel toimunud mõningane leevenemine.

"Saudi Araabia absoluutne monarhia on pea täielikult piiranud poliitiliste ja kodanikuvabaduste rakendamist, riigis ei toimu riiklikul tasemel võimukandjate valimisi. Režiim tugineb võimu säilitamiseks kõikehõlmavale jälgimisele, eriarvamuste kriminaliseerimisele, religioonile ja etnilisele kuuluvusele ning riiklikele kulutustele, mida toetavad naftatulud," öeldakse inimõigusorganisatsiooni Freedom House ülevaates.

Inimõigusorganisatsioon Human Rights Watch märgib oma ülevaates, et Saudi Araabia kulutab miljardeid dollareid suurte meelelahutus-, kultuuri- ja spordiürituste korraldamiseks, et juhtida tähelepanu kõrvale riigi kehvalt inimõiguste olukorralt. Riik on küll teatanud olulistest reformidest, kuid sõltumatu kodanikuühiskonna ja kriitiliste häälte mahasurumine takistab selliseid reformipüüdlusi. Hulk inimõiguslasi ja teisitimõtlejaid on rahumeelse kriitika eest vangis või kohtu all, seisab riigi kohta koostatud profiilis.

"Ametivõimud võtavad sihikule üksikisikud, kes on kasutanud rahumeelselt oma õigust sõna- või ühinemisvabadusele, ning mõned neist on pärast äärmiselt ebaõiglasi kohtuprotsesse mõistetud pikaks ajaks vangi või surma. /---/ Kohtud määravad surmanuhtlusi pärast äärmiselt ebaõiglasi kohtuprotsesse, sealhulgas isikutele, kes olid väidetava kuriteo ajal lapsed, ning inimesi hukatakse väga mitmesuguste kuritegude eest," kirjutatakse Amnesty Internationali riigiraportis. Selles lisatakse, et Saudi Araabia rikub tõsiselt sisserändajate inimõigusi, kui tõrjub piiril Jeemeniga riiki sisenda soovijaid. Naised seisavad jätkuvalt silmitsi diskrimineerimisega nii seaduses kui praktikas, tõdes Amnesty.

Saudi Araabiat on süüdistatuid ka islamiterrorismi toetamises.

Tänapäeva Saudi Araabia territoorium on islami sünnimaa, seal asub islamiusu kaks kõige tähtsamat pühapaika - Meka ja Mediina - ning riiki peetakse selle suuruse ja rikkuse tõttu kõige mõjukamaks moslemiriigiks.

Riigi pindala on 2,15 miljonit ruutkilomeetrit, seal elab USA Luure Keskagentuuri (CIA) ülevaate kohaselt hinnanguliselt 36,5 miljonit inimest. Riigi sisemajanduse koguprodukt oli 2022. aastal 1,8 triljonit dollarit (1,7 triljonit eurot) ja sisemajanduse kogutoodang inimese kohta 50 200 dollarit (46 200 eurot). Saudi Araabia riigieelarvest umbes kaks kolmandikku tuleb naftaekspordist, riigi naftavarusid hinnatakse maailmas suuruselt teiseks ning oma päevatoodanguga umbes 10 miljonit barrelit päevas on see üks maailma suurimaid naftaeksportijaid.

Tsahkna: ma siin konflikti ei näe

Välisiminister Margus Tsahkna vastas ERR-i raadiouudiste ajakirjaniku Margitta Otsmaa küsimusele, miks Eesti on sõlminud Saudi Araabiaga kui terrorismi toetava riigiga topeltmaksustamise vältimise lepingu, et suhete tihendamine käib valitsuse kinnitatud pikaajalise tegevuskava alusel.

"Saudi-Araabiaga on meil valitsuse poolt vastu võetud pikaajaline tegevuskava ja see puudutab eelkõige ärisuhteid, koostööd, mis puudutab IT-valdkonda, investeeringuid ja meie ettevõtteid Saudi Araabia turul," rääkis Tsahkna.

"Aga need on vaadatud üle ka nii-öelda väärtuspoliitilisest seisukohast. Kuid me ei ole ju ainuke riik maailmas - Saudi Araabia asub sellises positsioonis, kus teatud tasemel koostöö on võimalik ja siin me eelkõige seisame ju Eesti enda majanduse ja ettevõtete huvide eest. Nii et ma siin mingit konflikti ei näe," ütles välisminister.