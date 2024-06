Eesti maasikad valmivad sel aastal varem, hind jääb mullusele tasemele

Keskmisest kolme kraadi võrra soojema maikuu tõttu oli tänavu Laari talus esimene aasta, kus maasikaid sai korjata juba 1. juunil.

Elva külje all Laari talus 15. hooaega maasikaid kasvatava Kadri Nebokati sõnul aitas suhteliselt külm kevad maasikatel katteloori all jõudsalt kasvada. "Külmal kevadel kasvasid maasikad katteloori all hästi ning nüüd tuli kuum peale". Katteloorita kasvanud marjad tulevad ühe, kahe nädala jooksul.

Maasika hinda kujundab Nebokati sõnul turg, hinda mõjutavatest sisenditest tõi ta esile väetise, taimede ning maa hinna ja tööjõukulud. Eesti maasika hind kõigub sõltuvalt müüjast praegu 12 kuni 14 euro vahel.

Maasikate hind püsib Nebokati hinnangul eelmise aastaga samal tasemel. "Iga päevaga maasika hind natuke kukub. Väga madalale, ma väga ei usu, et ta kukub, sest kõik kulud meie ümber on suurenenud".

Laari talu perenaine Kadri Nebokat seismas oma maasikapõldude vahel. Kokku on tal marjapõlde ca 6 hektarit Autor/allikas: Jane Saluorg/ERR

Poolast või Hollandist imporditud maasikad, mille kilohind jääb enamasti poolteise kuni nelja euro kanti, on odavamad väiksema sisendihinna ja suurema saagipotentsiaali tõttu. "Meil on väga piiratud võimalus oma saaki kaitsta ehk saagipotentsiaali suurendada," põhjendas Nebokat kodumaiste maasikate kõrgemat hinda.

Suurem osa tööjõust tuleb Ukrainast. Helme Maasikakasvatuse juhi Andrus Horni sõnul valmib sel aastal maasikas natuke varem, kui tellitud töölised kohale jõuavad. "No keeruline, keeruline. Midagi tuleb Ukrainast, aga need ka kõik on tellitud natukene kuu keskel."

Laari talus korjavad maasikaid juuni keskel ka malevlased. Üldiselt eestlased maasikakorjajateks tööle ei kipu. "Kui inimene käib tööl ja suvel on tal puhkus, siis ta ei ole huvitatud sellest, et ta oma puhkuse aja veedab põllul. Ja kui ta isegi on huvitatud, siis kõigest mõned päevad. Aga hooaeg on iga päev," selgitas Nebokat.

Talus töötajatele tööd jagub. Lisaks maasikate korjamisele tuleb ka rohida, põlluvahesid niita ning taimi istutada.

Maasikahooaja tipuks ennustab Nebokat 20. juunit ning juulis väga palju saaki enam oodata ei ole.