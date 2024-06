Eesti 200 fraktsioon veel Izmailovat välja heita ei kavatse

Eesti 200 riigikogu fraktsiooni esimees Toomas Uibo ütles, et fraktsioon ei kavatse veel võtta vastu otsust, et äsja erakonnast välja visatud Züleyxa Izmailova ka fraktsioonist välja heita.

"Hetkel on seis selline, et seda peaks ütlema Zuzu Izmailova ise. Niipalju kui ma olen aru saanud, on tal soov võtta pikem puhkus ja jõuda järeldusele, et mida ta teeb. Eks me peame seda respekteerima ja eks ta ühel hetkel ütleb, mis ta plaanid on," ütles Uibo ERR-ile.

Uibo rääkis, et Izmailova jätkamine on fraktsiooni otsustada. "Sel esmaspäeval me seda ka arutasime ja siis oli inimestel tunne, et laseme praegu pingetel langeda ja räägime sellest hiljem," lisas ta.

Izmailova ütles kolmapäeval saates "Otse uudistemajast", et ta riigikogust lahkuda ei kavatse, ent seda, kas ta kavatseb liituda mõne erakonnaga, ei ole ta veel otsustanud.

"Enne Euroopa Parlamendi valimisi ma ei kiirusta. Seni mul on ka aega mõelda. Ma ise pigem kaldun sinnapoole, et olla fraktsioonitu. Eesti 200 fraktsioonis jätkamine tundub mulle üsna võimatu tänastes oludes," ütles Izmailova.

"Siin on püütud luua narratiivi, kuidas inimesel ei lubata oma arvamust välja öelda. See absoluutselt on garanteeritud kõigile, sellist asja ei ole Eesti 200-s. Küll aga, kui inimene kirjutab, et kogu Eesti 200 poliitika on omadega läbi, siis see solvan kogu erakonda, kõiki inimesi erakonnas. Sellest see probleem tekkis. Ja kuna tegemist on juba mitmenda korraga erakonna mainet kahjustada, siis tuli selline otsus vastu võtta," rääkis Uibo.

Izmailova ütles saates näiteks, et erakonna juhatus ja fraktsioon tihtipeale vaid vormistavad teatud otsuseid, mis on tegelikkuses sündinud kuskil mujal, väiksemas seltskonnas, erakonna n-ö tagatoas.

Eesti 200 juhatuse liige Marek Reinaas ütles selle kohta, et Eesti 200 juhatus on igati pädev organ. "Mina küll ei tea, et mingeid otsuseid oleks kuskil mujal vastu võetud kui Eesti 200 juhatuses, kui need on Eesti 200 juhatuse pädevuses," lausus Reinaas.

Näiteks ütles Izmailova, et möödunud aasta juunis toimunud keskkonnakomisjoni juhi valiku otsuseid ei tehtud ei juhatuses ega ka fraktsioonis, vaid kuskil mujal. Izmailova meenutas, et toonane aseesimees Margus Tsahkna rääkis temaga keskkonnakomisjoni juhi kohale asumisest 20 minutit enne pressiteate väljasaatmist. Samas ei olnud keegi temaga sellest kohast varem rääkinud.

"Ma ei oska seda kommenteerida. Mina arvan, et otsuseid komisjoni juhtide kohta saab teha fraktsioon," kommenteeris seda Reinaas.

Izmailova sõnul on Marek Reinaasal olnud erakonnas suurem roll, kui see avalikult välja paistab. "Seda võib peaaegu ju komplimendina võtta," ütles Reinaas.

Reinaas ei osanud kommenteerida, milles tema suurem roll võib seisneda. "Ma olen erakonnas samasugune juhatuse liige nagu tema, aga suurema häältesaagiga. Fraktsioonis olen ma fraktsiooni aseesimees nagu ka Kadri Tali. Need on kaks ametikohta, mis mul ette näidata on," sõnas Reinaas.

Eesti 200 juhatus otsustas möödunud nädala reedesel juhatuse koosolekul arvata erakonnast välja Züleyxa Izmailova, põhjendades seda sellega, et Izmailova on korduvalt rikkunud erakonna põhikirjas sätestatud põhimõtteid.