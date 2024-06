Kaitseministeerium lükkab laskemoona ostmiseks muid kulutusi edasi

Kaitseministeerium otsustas uue arengukavaga osa tähtsamaid oste ära teha kiiremini.

"Põhirõhk, mis me selle nüüd kinnitatud arengukavaga teeme – laskemoon. Veel rohkem, kui endises arengukavas oli, kokku üle pooleteist miljardi euro. See on erakordselt suur summa. Teiseks kaudtulevõime täiendamine. Meil on tulemas kaks liikursuurtüki pataljoni, selle arengukavaga tuleb ka kolmas. Kolmas valdkond, mis oli tugevalt fookuses, oli olukorrateadlikkus, luure ja sihtmärgistamise võimed. Lähtekoht nendeks valikuteks oligi see, mis annab sõjaliselt kõige suuremat efekti," selgitas ministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Tiina Uudeberg.

Lisaks on ministeeriumile tähtis õppuste korraldamine. "Et siis vähemalt kolmandik meie reservkooseisust iga-aastaselt käiks õppustel," ütles Uudeberg.

Kaitseministeeriumi arengukava paneb paika järgmise nelja aasta riigikaitsekulutuste täpse plaani ning seda uuendatakse iga aasta. Kavaga suunatakse 5,3 miljardit eurot.

"See on kuskil 176 miljonit eurot vähem, kui me eelmise majandusprognoosiga arvasime ja me oleme sellekordsesse arengukavasse sisseplaneerinud Ukraina toetamise kulu – otsustatud 0,25 protsenti SKT-st. Ka sinna lähevad meie vahendid, iga aasta pisut üle 100 miljoni euro."

See tähendab, et rohkema laskemoona ostuks peab osa muid oste edasi lükkama.

"Me ajatasime siin teatud sidevõimeid, transpordivahendite soetusi. Vähendasime remondi ja hooldusega seotud rahastust ja siit, sealt veel sõjaliselt küll olulisi, kuid mitte küll kõige-kõige olulisemaid soetusi," sõnas Uudeberg.

Veel tõdes Uudeberg, et välismissioonideks jagub vähem raha.

"Sellises suuruses lähiaastatel me enam operatsioonidel ei osale."

Kuigi muude kulude arvelt saab laskemoona nii kohe juurde osta, siis vajalikku kogust kokku ei saa.

"Need varud, kuhu me selle kolme protsendi vahenditega jõuame, ei ole piisavad. See 1,6 miljardit, mis on korduvalt meediast läbi käinud, on hädavajalik, et veelgi juurde laskemoona saada. Selleks, et Eesti suudaks kauem sõda pidada, kui vajadus tuleb."