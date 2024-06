Läti Rail Balticu kaks raudteejaama võivad maksma minna miljard eurot

Rail Balticuga seotud keskraudteejaama ja Riia lennujaama juurde tuleva jaama ehitamine võivad Lätile maksma minna ligi miljard eurot. Praegu on nende projektide jaoks pool summat koos.

Hetkel on riigi rahakotist puudu ligi 40 miljonit eurot, mida projekti elluviija EDzL peab ehitajatele maksma juba tehtud tööde eest ja tööde kallinemise eest. Ilma selle rahata ei saa projekti jätkata, vahendas LSM.

Eelmisel nädalal saatis transpordiministeerium raporti valitsusele, milles paluti ka leida vastav raha eelarvest. EDzL teatas siis, et raport sisaldas ka summat, mis kulub keskjaama ja lennuvälja juurde tuleva jaama ehituseks.

EDzL-i juht ei öelnud, kui palju kaks rahvusvahelist raudteejaama lõpuks maksma lähevad. EDzL ütles siiski, et praegu on kahe jaama ehitamiseks koos umbes pool miljardit eurot. Transpordiministeeriumi kõrge ametnik ütles aga Läti Raadiole, et tööde lõpetamiseks kulub ilmselt veel sama palju raha ehk siis pool miljardit eurot. Seega läheksid kaks jaama kokku maksma ligi miljard eurot.

Läti plaanib nüüd teha auditi, et kontrollida, kas kulude tõus peab paika. Läti transpordiministeeriumi pressiesindaja ütles, et alguses oli plaanis kahe jaama peale kulutada 450 miljonit eurot, kuid kulud on kasvanud.

Läti meedia uuris, kas projektide kogumaksumus võib ulatuda miljardi euroni. "Jah, aga me ei räägi ainult hoonest. Me räägime hoonest ja seda ümbritsevast raudteetaristust," vastas pressiesindaja.