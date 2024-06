Euroopa Keskpank alandas baasintressimäära 25 baaspunkti võrra

ECB nõukogu otsustas kehtestada alates 12. juunist 2024 põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraks 4,25 protsenti, laenamise püsivõimaluse intressimääraks 4,50 protsenti ning hoiustamise püsivõimaluse intressimääraks 3,75 protsenti.

"Tuginedes ajakohastatud hinnangule inflatsiooniväljavaate, alusinflatsiooni dünaamika ja rahapoliitika mõju ülekandumise tõhususe kohta, on praegu asjakohane leevendada rahapoliitika piiravat kurssi pärast seda, kui ECB nõukogu on hoidnud baasintressimäärasid üheksa kuu vältel samal tasemel," öeldakse keskpanga pressiteates.

Samas juhitakse tähelepanu, et alates ECB nõukogu 2023. aasta septembris toimunud istungist on inflatsioon aeglustunud rohkem kui 2,5 protsendipunkti võrra ja inflatsiooniväljavaade on märgatavalt paranenud. Alusinflatsioon on samuti pidurdunud, andes kinnitust märkidele vähenenud hinnasurvest, ning inflatsiooniootuste näitajad on kõigis sektorites alanenud. Rahapoliitika mõjul on rahastamistingimused püsinud piiravad. Pärssides nõudlust ja hoides inflatsiooniootused stabiilsena, on see aidanud oluliselt kaasa inflatsiooni aeglustumisele.

Euroopa Keskpank hoiatas samas, et viimastes kvartalites saavutatud edusammudest hoolimata püsib euroala hinnasurve hoogsa palgakasvu mõjul siiski tugev ja tõenäoliselt on inflatsioon seatud eesmärgist kiirem veel ka peaaegu kogu järgmise aasta jooksul.

Eurosüsteemi ekspertide värskeima ettevaate kohaselt on nii koguinflatsiooni kui ka alusinflatsiooni 2024. ja 2025. aasta prognoosi märtsi ettevaatega võrreldes ülespoole korrigeeritud. Nende prognooside kohaselt peaks keskmine koguinflatsioon olema 2024. aastal 2,5 protsenti, 2025. aastal 2,2 protsenti ja 2026. aastal 1,9 protsenti. Energia ja toiduainete komponenti välja jättes on inflatsioon 2024. aastal tõenäoliselt keskmiselt 2,8 protsenti, 2025. aastal 2,2 protsenti ja 2026. aastal 2,0 protsenti. Majanduskasv peaks hoogustuma 2024. aastal 0,9 protsendini, 2025. aastal 1,4 protsendini ja 2026. aastal 1,6 protsendini.

"ECB nõukogu on kindlalt otsustanud tagada, et inflatsioon naaseb aegsasti oma keskpika aja eesmärgi ehk kahe protsendi juurde. Nõukogu hoiab baasintressimäärad piisavalt piiraval tasemel seni, kuni see on meie eesmärgi saavutamiseks vajalik. Otsused selle kohta, kui piiraval tasemel ja kui kaua on asjakohane seda lähenemisviisi rakendada, on jätkuvalt andmepõhised ja teeme neid igal istungil lähtuvalt olukorrast," teatas keskpank.

Eelkõige sõltuvad intressimääraotsused ECB nõukogu hinnangust inflatsiooniväljavaatele laekuvate majandus- ja finantsandmete kontekstis, alusinflatsiooni dünaamikale ning rahapoliitika mõju ülekandumise tõhususele.

"ECB nõukogu ei võta endale baasintressimäärade arenguga seoses konkreetseid kohustusi," rõhutas keskpank.

Euroopa Keskpanga nõukogu kinnitas neljapäeval ka seda, et vähendab pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava (PEPP) raames soetatud võlakirjade mahtu 2024. aasta teisel poolel keskmiselt 7,5 miljardi euro võrra kuus. PEPPi portfelli mahu vähendamise tingimused on üldjoontes kooskõlas varaostukava (APP) portfelli mahu vähendamise tingimustega.