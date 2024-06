Algas enampakkumine Operaili müügiks

Reedel algas avalik enampakkumine, mille eesmärk on võõrandada kõik Eesti riigile kuuluva raudtee-ettevõtte Operail ärisuunad.

Valitsuskabinet otsustas neljapäeval kiita heaks kliimaministeeriumi ettepaneku algatada avalik enampakkumine Operaili kogu äritegevuse erastamiseks. Müüki läheb Operaili kaubaveo- ja remondiäri koos varade, litsentside, lepingute, töötajate ja kaubamärgiga Operail.

Pingelise julgeolekuolukorra tõttu langesid möödunud aastal kaubamahud Eesti raudteedel 39 protsenti ning oma tegevust on koomale tõmmanud ka riigile kuuluv Operail. Juba 2021. aastal väljuti näiteks vagunite rendist ja kaubaveost Soomes.

Veebruaris võttis riik vastu otsuse erastada ka Operaili järelejäänud ärisuunad. Kokku oli ettevõttel eelmine aasta vara 67 miljoni euro eest.

Operaili juhatuse liige Merle Kurvits tõi näite. "Operailil on Tapa depoo, milles tegeleme veeremi hooldusega. Veeremipargis meil on pisut alla 50 rongi ja pisut üle 500 vaguni tänaseks hetkeks."

Operail on varem vedanud Eesti riigi heaks kaupu ka militaarkontekstis, näiteks kaitseväe tarvis. Kurvits lausus, et tulevikus saavad sarnaseid vedusid korraldada eraettevõtted.

Ka kliimaministeeriumi asekantsler Sander Salmu kinnitas, et riigi kaitsevõime Operaili erastamisega ei lange.

"Operailile ei ole määratud konkreetset riigikaitselist ülesannet. Erastamise puhul hinnati kõiki aspekte, selle käigus ei tekkinud takistusi Operaili erastamiseks," ütles Salmu.

Lisaks kaitsevõime langemisele oli erastamise juures küsimuseks, ega niiviisi või tekkida mõnele konkurendile raudteeturul monopoolset seisundit. Salmu lausus, et ka see oht on pigem maandatud.

Müügiprotsessi viib läbi LHV Panga investeerimispanganduse üksus, protsessi õigusnõustaja on Ellex Raidla advokaadibüroo.

Ostja leidmiseks korraldatakse kaheetapiline enampakkumine, mis algab reedel. Enampakkumisel osalemiseks tuleb tõendada oma tegelikku huvi ja võimekust vara osta ning sõlmida konfidentsiaalsusleping.

Operaili omanik, nõukogu, juhatus ega töötajad enampakkumise läbiviimises ei osale.

AS Operail on rahvusvahelise ajalooga raudtee-ettevõtete kontsern, mis kuulub täies ulatuses Eesti riigile. 2021. aastal otsustas omanik väljuda Operaili nendest ärisuundadest, mis ei ole riigile strateegiliselt vajalikud – vagunite rendist ja kaubaveost Soomes. Väljumine äridest lõpetati 2023. aasta alguseks, ettevõte jäi tegelema kaubaveoga Eestis ning veeremi hoolduse ja remondiga. 2024. aasta veebruaris tegi valitsus sisulise otsuse ka Operaili järelejäänud ärisuunad erastada.