Zelenski Prantsuse seadusandjatele: natsism on taas pead tõstmas

"Meie tänane Euroopa on tolle aja meeste ja naiste vapruse tulemus," ütles Zelenski ja hoiatas, et liitlasvägede poolt raskelt võidetud rahu on taas ohus, vahendas Politico.

"Me elame ajastul, mil Euroopa mandril ei valitse enam rahu ning natsism on taas pead tõstnud," rääkis Zelenski. "Jällegi on neid, kes püüavad Euroopat jagada, öeldes, et sellised või sellised rahvad ei vääri eksisteerimist. Kõik see on suunatud täna Ukraina vastu, kuid homme võib see olla suunatud teiste riikide vastu."

Ukraina president viibib Prantsusmaal seoses neljapäeval toimunud Normandia maabumiste 80. aastapäeva tähistamisega. Sündmust kasutasid ka teised maailmaliidrid, nagu Prantsuse president Emmanuel Macron ja tema USA kolleeg Joe Biden, et oma kõnedes tõmmata paralleele teise maailmasõja ja praeguse Venemaa agressiooni vahel.

Zelenski nimetas Putinit natsiks juba möödunud kuul, enne 9. mai võidupüha tähistamist Venemaal. Putin on aga korduvalt õigustanud oma agressiooni Ukraina vastu väidetava vajadusega riiki denatsifitseerida.

Oma neljapäevases kõnes tõmbas Zelenski paralleele ka Venemaa sõjaväe väidetavate inimõiguste rikkumiste ja holokausti vahel.

"Euroopas kerkivad taas filtreerimis- ja küüditamislaagrid ning kasvab vihkamine," ütles Zelenski Prantsuse rahvusassambleele, mis Euroopa Parlamendi valimiste viimase kampaaniapäeva tõttu ei olnud täies koosseisus.

Zelenskile edastatud kutse kõnet pidada tõi kaasa mõningast nurinat opositsiooni seadusandjatelt kes nägid seda Macroni pooldajate poliitilise trikina enne pühapäevast hääletust. Presidendi liitlased rahvusassamblees vastasid, et mälestuskuupäevi ei saa poliitilistel eesmärkidel ümber tõsta.

Intervjuus prantsuse meediale teatas Macron, et Prantsusmaa saadab Ukrainale hävituslennukeid Mirage 2000 – samm, mis suurendaks märkimisväärselt Pariisi otsest sõjalist toetust Kiievile. Prantsusmaa oli hiljuti lõpetanud hävituslennukite tarnimise Ukrainale kuna oli seisukohal, et Kiievi fookus peaks olema hävituslennukite F-16 hankimisel ja väljaõppel.

Ukraina on palunud oma lääne liitlastel suurendada ja kiirendada relvade tarnimist, kuna Kiiev püüab peatada Venemaa hoogu lahinguväljal.

"Olen tänulik selle eest, mida te juba teete ja seda on palju, kuid õiglase rahu saavutamiseks vajame rohkem ja see ei ole etteheide," ütles Zelenski.