ÜRO lisas Iisraeli sõjaväe laste õiguste rikkujate nimekirja

Erdani sõnul sai ta reedel otsusest ametliku teate. Ülemaailmne nimekiri on osa aruandest, mis käsitleb lapsi ja relvakonflikte ning esitatakse ÜRO Julgeolekunõukogule 14. juunil.

Iisraeli välisminister Israel Katz ütles, et see otsus mõjutab riigi suhteid ÜRO-ga.

Erdani sõnul teavitas teda otsusest Guterrese kabinetiülem ja ta postitas sotsiaalmeediasse video, kus ta reageerib otsusele nende telefonikõne ajal.

"Olen täiesti šokeeritud ja nördinud peasekretäri häbiväärse otsuse üle," ütles Erdan. "Iisraeli armee on maailma kõige moraalsem armee, seega see ebamoraalne otsus ainult aitab terroriste ja premeerib Hamasi."

Guterrese pressiesindaja Stephane Dujarric keeldus Reutersile kommentaare andmast.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles oma avalduses, et ÜRO lisandus ajaloo musta nimekirja, ühinedes nendega, kes toetavad Hamasi mõrvareid.

Guterrese iga-aastane aruanne 15-liikmelisele julgeolekunõukogule laste ja relvakonfliktide kohta hõlmab laste tapmist, sandistamist, seksuaalset väärkohtlemist, röövimist või värbamist, abi juurdepääsu keelamist ning koolide ja haiglate ründamist.

Ei ole veel täit selgust millistes rikkumistes Iisraeli sõjaväge süüdistati.

Nimekiri on jaotatud kaheks osapooleks – kes on võtnud meetmeid laste kaitsmiseks ja kes ei ole. Erdani sõnul öeldi talle, et Iisrael on kantud nimekirja osapoolte hulka, kes ei ole rakendanud piisavaid meetmeid laste kaitsmiseks.

Aruande koostas Virginia Gamba, Guterrese eriesindaja laste ja relvakonfliktide küsimustes. Aruande juurde kuuluv nimekiri on mõeldud konflikti osapoolte häbistamiseks lootuses, et nad rakendavad meetmeid laste kaitsmiseks.