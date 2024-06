Politico: Macron näeb EL-i välisasjade kõrge esindajana potentsiaalselt Kallast

Kaja Kallas on nimi, millest on selle ametiiga seoses Brüsselis kõige rohkem räägitud, kirjutas väljaanne.

Kolm Prantsuse ametnikku, kes on otseselt kursis kõnelustega tulevase Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja ametikoha üle, kinnitasid Politicole, et Emmanuel Macroni büroo on näinud Kallast kui Josep Borrelli mantlipärijat.

Kuid kõik kolm ütlesid ka, et Prantsusmaa president jätab oma valikuvõimalused lahtiseks.

"Macroni ja Kallase vahel on hea läbisaamine, ta on populaarne ja neil on sarnased vaated," ütles üks Euroopa Parlamendi Renew Europe fraktsioonis tegutsev assistent.

Prantsusmaa president on energiliselt toetanud Kallase ettepanekut luua kaitsetööstuse fond.

"Renew´s nähakse teda selgelt tugeva isiksusena. Ta on tugev hääl, kellel on mõju väljaspool oma riiki," lisas ta.

Veel üks anonüümseks jääv kõrge ametnik Ida-Euroopast ütles, et Macroni eelistus Kallasele on saanud ka Eesti kolleegidelt kinnitust. "Nad ütlesid, et Macron andis oma heakskiidu selle aasta alguses," sõnas ametnik.

Kallas viibis veebruaris Pariisis Prantsusmaa presidendi Ukraina abistamise teemalisel konverentsil. Mais kohtus ta Macroniga taas, et pidada kõnelusi. Oma viimasel visiidil kiitis ta Macroni kõnet Euroopa tulevikust kui "väga-väga head".

Venemaast kaugemal asuvad EL-i liikmed ei usalda Balti regiooni Venemaa-kriitilist retoorikat. Samuti kardetakse, et Kallas keskenduks liiga eranditult Venemaale, mitte ei pööraks muule maailmale tähelepanu.

"Ma näen loogikat anda idaeurooplasele kõrgem amet, kuid me vajame kedagi, kes räägiks ka Aafrikast või Lõuna-Ameerikast, mitte ainult Venemaast," ütles üks Lõuna-Euroopa diplomaat.

Teised Politico artiklis välja toodud võimalikud pretendendid Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja ametikohale olid Belgia peaminister Alexander De Croo ning endine Belgia peaminister ja välisminister Sophie Wilmes. Samuti Luxemburgi endine peaminister ja praegune välisminister Xavier Bettel, Poola välisminister Radek Sikorski ning Iirimaa endine valitsusjuht Micheal Martin.

Politico on Kaja Kallasest kui võimalikust Josep Borrelli mantlipärijast kirjutanud ka varem.

Euroopa Liidu liikmesriikide riigijuhid kogunevad Euroopa Liidu tippametite jagamise üle arutama 17. juunil Brüsselis toimuvale mitteametlikule tippkohtumisele.