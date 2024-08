Kallas loodab oktoobri alguses europarlamendi kuulamistele jõuda

Euroopa Liidu uueks välispoliitikajuhiks esitatud Kaja Kallas valmistub selleks, et juba oktoobri alguses Euroopa Parlamendis kuulamised läbida ning 1. novembril tööd alustada, ütles tema tulevane kabinetiülem.

"Praegu on vaja meeskond valmis ehitada ja esimene suur daatum, mille suunas me töötame, on oktoobri esimene nädal, kui Euroopa Parlamendis algavad volinikekandidaatide kuulamised, kaasa arvatud kõrge esindaja kuulamine," ütles EL-i välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kabinetiülema kandidaat Vivian Loonela esmaspäeval Raadio 2 saates "Hommik!"

Loonela avaldas lootust, et Euroopa Komisoni uus koosseis, milles Kallas täidab ka asepresidendi kohta, saab tööd alustada juba 1. novembril.

9. juunil valitud Euroopa Parlamendi uus koosseis on tavapäraselt augustis suvepuhkusel, kuid alustab komisjonide istungitega tööd juba 2. septembril. Oktoobris on europarlamendi komisjonide istungite esimene päev 3. oktoober.

Kui septembris on Euroopa Parlamendil üks plenaaristung, siis oktoobris peab parlament kaks plenaaristungite sessiooni, mille jooksul võidakse Ursula von der Leyeni juhitava Euroopa Komisjoni uue koosseisu heakskiitmine hääletusele panna.

Euroopa Komisjoni liikmete üle parlament ühekaupa ei hääleta, nende sobivuse üle otsustatakse teemakomisjonides toimivatel kuulamistel. Kui komisjon peab mõnda volinikukandidaati ebasobivaks, vahetatakse ta tavaliselt enne parlamendi täiskogu hääletust välja, mis eeldab aga uue kuulamise korraldamist ning seega ka hääletuse edasilükkumist.