Prantsuse parempopulistid üritavad sõlmida liitu Macroni vastu

Prantsusmaa president Emmanuel Macron kuulutas välja 30. juunil toimuvad erakorralised parlamendivalimised ning veebiväljaanne Politico kirjutab, et parempopulistid üritavad nüüd Macroni vastu liitu sõlmida.

Eurovalimistel olid edukamad paremerakonnad ning Macron teatas pühapäeval, et saadab laiali parlamendi praeguse koosseisu. Marine Le Peni juhitav parempopulistlik partei sai europarlamendi valimistel 32 protsenti häältest, Macroni partei vaid 15 protsenti häältest.

Prantsuse president panustab nüüd, et suudab parlamendivalimistel pidurdada parempopulistide tõusu riigi etteotsa. Tema konkurendid plaanivad aga nüüd luua ühist rinnet, vahendas Politico.

Parempopulistliku erakonna Reconquest poliitik Marion Marechal kohtus esmaspäeval Marine Le Peni ja Jordan Bardellaga, et arutada võimaliku liidu sõlmimist. Marechal oli Reconquesti esikandidaat EL-i valimistel, ta on ka Marine Le Peni sugulane.

Marechal on Jean-Marie Le Peni lapselaps, kuid läks enne 2022. aasta presidendivalimisi oma tädiga riidu. Marechal liitus seejärel Reconquesti parteiga, mille asutas vastuoluline parempopulistlik poliitik Eric Zemmour.

Zemmouri partei on Le Peni parteist väiksem, pühapäeval ületas Reconquest napilt valimiskünnise. Parlamendivalimiste eel tõusis aga tema erakonna tähtsus ning Marechal üritab nüüd Le Peniga liitu sõlmida.

"Arvestades olukorra tõsidust meie riigi jaoks, soovisin kohtuda Marine Le Peni ja Jordan Bardellaga, et kasutada ära võimalus luua valitsuskoalitsioon," rääkis Marechal.

Kohtumisele järgnenud teleintervjuus ütles Le Pen, et kohtub mitmete poliitiliste liidritega. Ta ei täpsustanud, kas ta suutis jõuda oma sugulasega jõuda kokkuleppele. Pole veel selge, milline on Zemmouri enda seisukoht.

Zemmour ise on vastuoluline poliitik ning kritiseerib teravalt sisserännet ja nõuab riigis karmimat kontrolli islamiseaduste üle. Ta on ka varem kiitnud Putini Venemaad.

Samal ajal arutatakse koostööd ka poliitilise skaala teises otsas. Neli peamist vasakjõudu, kommunistid, sotsialistid, rohelised ja vasakpopulistliku Jean-Luc Melenchoni erakond tegid ühisavalduse, milles teatasid, et kavatsevad esitada ühised kandidaadid.

Juba kaks aastat tagasi leppisid need neli erakonda kokku ühtse vasakrinde loomises, seetõttu kaotas Macroni tsentristlik valimisliit enamuse parlamendis. Vasakpopulistel on aga sarnased probleemid kui parempopulistidel-nad lähevad kiiresti omavahel riidu. Viimastel EL-i valimistel esitas iga vasakjõud oma nimekirja. Vasakpopulistide vahel on erimeelsused veel sellistes olulistes küsimustes, nagu Ukraina ja Gaza sõjad ja suhted teiste EL-i riikidega.

Samal ajal ei suuda ka peavooluparteid sõlmida liitu populistide vastu. Hiljuti hakkasid veel meedias levima väited, et Macron võib valimiskaotuse järel tagasi astuda. Üks asjaga kursis olev inimene ütles siiski teisipäeval uudisteagentuurile Bloomberg, et Macron ei kaalu tagasiastumist.