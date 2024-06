Prantsuse konservatiivide liider tahab sõlmida liidu Le Peniga

"Me räägime samu asju, nii, et lõpetagem väljamõeldud vastuseisu loomine," ütles Ciotti telekanalile TF1.

Ciotti jõudis juba rääkida parempopulistliku partei Rassemblement National (RN) juhtide Le Peni ja Jordan Bardellaga. Seejärel tegi Ciotti enda ettepaneku ka televisoonis teatavaks. Tema sõnul tahab ta tagada, et vabriiklased saaksid endale piisavalt kohti, et moodustada oma parlamendirühm.

"Me vajame liitu ja seda ma pakun. Seda soovib valdav enamus valijaid," rääkis Ciotti.

Ciotti üleskutse võib tekitada aga vabariiklaste ridades erimeelsusi. Vabariiklased on peavoolupartei, mis on varem vältinud koostöö tegemist parempopulistidega. Mõned partei liikmed on juba teatanud, et pole valmis sellist koostööd tegema, vahendas Reuters.

Prantsusmaal toimuvad 30. juunil erakorralised valimised, kuna president Emmanuel Macron teatas pühapäeval, et saadab laiali parlamendi praeguse koosseisu. Ciotti ütles juba varem, et vabariiklased ei hakka Macroniga koostööd tegema. Teisipäeval leppisid vasakpopulistlikud parteid kokku ühtse vasakrinde loomises. Omavahel üritavad teha veel koostööd ka parempopulistlikud erakonnad.