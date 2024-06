Kaubandussõja hirmus Saksamaa soovib Hiina autodele väiksemaid tollitariife

Saksamaa soovib, et Euroopa Liit määraks Hiina elektrisõidukitele madalad tollitariifid, et vältida Pekingi tõsist vastureaktsiooni, Prantsusmaa eesmärk on aga tollitariife olulisel määral tõsta.

Saksamaa püüab viimasel hetkel siluda suhteid Hiinaga, et vältida täiemahulist kaubandussõda Euroopa ja Hiina vahel, olles vastu Prantsusmaa üleskutsele kehtestada Hiina elektrisõidukitele kõrgemaid tollitariife, vahendas Politico.

Euroopa Komisjoni otsust on peatselt oodata ja nii Pariis kui Berliin on suurendanud oma lobitööd, esitades vastupidiseid sõnumeid selle kohta, kui karmilt peaks Ursula von der Leyen Pekingiga käituma.

Euroopa Liit peaks kolmapäeval teavitama Hiina elektrisõidukite tootjaid ajutistest tollimaksudest, mis on põhjustatud ebaõiglastest riigitoetustest. Seejärel hääletavad EL-i liikmesriigid sügisel tollimaksude kinnitamise üle. Seetõttu on oluline, et von der Leyen määraks need tasemel, millega kaks suurt riiki leppida saavad.

Üks Euroopa Komisjoni ametnik tunnistas, et hoolimata juttudest tõenditel põhineva lahenduse kohta, mis vastab rahvusvahelistele kaubandusreeglitele, on tegemist poliitilise otsusega. "Otsus tehakse kõrgeimal tasemel, von der Leyeni kabinetis," lisas ta.

Euroopa Liidus kehtib praegu 10 protsendiline tollimaks kõikidele autoimportidele, mis on vähem kui Hiina enda 15 protsenti. Mõistes, et tollimaksude vältimine pole võimalik, püüab Berliin hoida neid võimalikult madalal, ideaalis Hiinaga samal tasemel – see tähendab 15 protsenti.

On oodata, et Saksamaa majandusminister Robert Habeck suundub järgmisel nädalal Hiinasse edasiseks suhete silumiseks.

Hoolimata Pekingi ähvardusest algatada Prantsuse konjakitootjate suhtes dumpinguvastane uurimine, soovib Pariis Hiina elektrisõidukitele palju kõrgemaid tollitariife.

"Midagi umbes 20-30 protsendi vahel annaks Euroopa tootjatele hingamisruumi, et kiirendada oma investeeringuid ja säilitada oma turuosa Euroopas," ütles Elvire Fabry, Pariisis asuva Jacques Delors'i Instituudi vanemteadur.

Üks Prantsuse ametnik eitas väidet, et otsus on poliitiline. "See on objektiivne uurimine komisjoni poolt. See ei ole poliitiline läbirääkimine," ütles ta.

Otsus Hiina elektrisõidukite tollimaksude kohta lükati europarlamendi valimiste tõttu edasi, kuid EL-i kaubandusuurimiste range ajakava tõttu ei saa seda enam edasi lükata.

Liikmesriikide vastasseis on Pekingile ilmselt meeltmööda, kuna see on kaua püüdnud EL-i riike Brüsselist lahutada.

Hiina-keskse mõttekoja MERICS juhtivanalüütik Jacob Gunter kinnitas, et olukord on Hiinale soodne. "Seni kuni üksikuid liikmesriike mängitakse üksteise vastu, on see Pekingile väga soodne ja teenib rohkem nende huve kui Euroopa üldisi huve," lausus ta.

Hiina on juba hoiatanud, et suunab oma vasturünnaku EL-i põllumajandus- ja lennundussektoritele – kahele tundlikule tööstusharule, mida Prantsusmaa sooviks kaitsta. Kui Peking peaks vastama, ei oleks see Macronile hea uudis, kuna tema tsentristlik liit sai Euroopa valimistel valusa kaotuse parempoolselt.

"Berliin võib üritada vältida sellist ränka vastureaktsiooni, kuid selle püüdlus kehtestada Hiinaga võrdseid tollitariife õõnestab kogu ettevõtmise legitiimsust," hoiatas Brüsselis asuva mõttekoja Bruegel majandusteadlane Niclas Poitiers.

Saksamaa positsioon on Poitiersi sõnul probleemne. "Kuigi suured Saksa autotootjad hoiavad häid suhteid Pekingiga, ei kehti see tingimata väiksemate ettevõtete puhul, mis tähendab, et Saksamaa majandusel tervikuna on Hiina osas huvi kindlama poliitika vastu," lausus ta.

Viimase kümnendi jooksul on BMW, Audi ja Mercedes-Benz müünud Hiinas 19,2 miljonit autot, moodustades iga tootja ülemaailmsest müügist 30–40 protsenti, näitavad Schmidt Automotive Research andmed.

Samas ei piisaks isegi 25 protsendilisest tollitariifist, et Hiinat Euroopa turult tõrjuda, kuna viimasel on tohutud eelised tehnoloogia ja kulude osas. Hiina elektrisõidukite müük Euroopasse kasvas tänavu esimese nelja kuu jooksul 23 protsenti, peaaegu 120 000 ühikuni.

"Nad saavad oma hindu alandada ja konkurentsivõimeliseks jääda. Oleme näinud, et see on juba Prantsusmaal juhtunud," ütles Euroopa autoanalüütik Matthias Schmidt.