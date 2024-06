Liikmeid lahkub EKRE ringkondadest üle Eesti

Froschi lahkumiskuupäev on äriregistris 12. juuni. Ta kinnitas ERR-ile napisõnaliselt oma lahkumist ja ütles, et see oli tema isiklik otsus. Põhjuseid ei soovinud ta välja tuua.

Ants Frosch kandideeris 2023. aasta riigikogu valimistel Võru-, Valga- ja Põlvamaal. Ta sai 2619 häält, mis oli EKRE kandidaatidest Rain Epleri (3366 häält) järel paremuselt teine tulemus ja viis ta riigikogusse.

EKRE liikmeskond on ka võrreldes nädalatagusega vähenenud rohkem kui need poliitikud, kes teisipäeva õhtul välja visati. 5. juunil kirjutas ERR, et EKRE-s on 9766 liiget. Sel kolmapäeval, 12. juunil kell 13 oli äriregistri andmetel EKRE-s 9663 liiget ehk lahkujaid (enamik viimase ööpäevaga) on olnud 103.

EKRE-st on lahkunud või lahkuma sunnitud lisaks Froschile ka Jaak Madison, Henn Põlluaas, Jaak Valge, Silver Kuusik ja Helle Kullerkupp.

Lisaks neile on 12. juunil äriregistri andmetel EKRE-st lahkunud teiste seas Tartu linnavolikogu liige Indrek Hirv ning Pärnu linnavolikogu liikmed Priit Sutt ja Agnes Pulk. Kolmapäeva õhtul lahkus ka Georg Kirsberg.

Tartu juhatusest lahkus üle poole liikmetest

EKRE Tartu ringkonna juhatus kogunes kolmapäeva õhtul, et arutada, kas lahkuda erakonnast või mitte.

Juhatuses jätkab kaks liiget. "Juhatuse 11 liikmest otsustas seitse lahkuda. Kaks liiget visati välja eile. Linnavolikogu EKRE fraktsioonis jätkab Malle Pärn, teised mitte," ütles Tartu ringkonna aseesimees Merle Kivest ERR-ile.

Kuus endist EKRE liiget, kes olid Tartu volikogus, jätkavad oma tööd, kuid võtavad võibolla nimeks Tartu Konservatiivid, lisas Kivest.

"Olukordade lahendamine erakonnas sellisel viisil pole meile vastuvõetav," sõnas Kivest. "Sarnane meeleolu on ka Pärnus," sõnas Kivest.

"Eesti inimesed on väga konservatiivsed, seega oleks ruumi veel ühele konservatiivsele erakonnale. Aga erakonna loomine on suur töö, ja me pole veel nii kaugele jõudnud oma mõtetega," ütles Kivest.

Mis saab EKRE-st lahkunud tartlastest, ei osanud öelda ka Silver Kuusik.