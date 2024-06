Madison: minu teekond EKRE-s on lõppemas

Sisetülidesse pöördunud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aseesimees Euroopa Parlamenti äsja tagasi valitud Jaak Madison teatas pärast kolme prominentse liikme parteist väljaheitmist ööl vastu neljapäeva, et tema teekond EKRE-s on lõppemas.

"See on olnud tohutult võimas teekond, kuidas üks rahvuskonservatiivne liikumine kasvaks erakonnaks, mis on võitnud tuhandeid südameid. Paraku on see teekond minu jaoks lõppemas," kirjutas Madison kella kahe ajal tehtud avalduses. "Minu maailmavaade on ikka sama ning jätkan täpselt sama töö tegemist Euroopa Parlamendis, mida olen seni teinud ning seisan täpselt samade väärtuste eest. Lisaks ütlen kohe ära, et ühtegi teise erakonda ma hetkel kuskile ei lähe ja oma endist koduerakonda, mille aseesimees olin ma aastaid praeguse hetkeni, ma kritiseerima ei hakka."

"Välistatud pole ka uue rahvuskonservatiivse liikumise algus, kuid seda näitab aeg," lisas Madison. "Kuid inimesed, kes ei näe enda tulevikku enam Eesti Konservatiivses Rahvaerakonnas, on oodatud endast märku andma. Võite julgelt mulle kirjutada."

Madison põhjendas erakonnast lahkumise kavatsust "pikkade nugade ööga Eesti kõige rahvuslikumas erakonnas".

Mõni päev enne korralist uute juhtide valimist erakonna sisepingeid arutama kogunenud EKRE juhatus viskas välja Henn Põlluaasa, Jaak Valge, Silver Kuusiku ja Helle Kullerkupu.

"See ei ole kahjuks erakond, millega ma liitusin aastal 2013. See on olnud ainus erakond, kuhu ma kuulunud olen, kuid tänaseks on see tundmatuseni muutunud. Kui algas erakonna juhatuse koosolek, siis algus oli paljutõotav, kuid lõpuks selgus, et kogu strateegia oli teatud juhtkonna poolt juba paika pandud," teatas Madison. "Ma olin küll nördinud, kui peale aastate pikkust tööd heideti kaheksa poolthääle, kuue vastuhääle ja ühe erapooletu häälega üle parda erakonna juhatuse liige ja Pärnumaa ringkonna esimees Helle Kullerkupp. Seejärel arutasime valimiste tulemusi ning jõudsime finantsküsimusteni, kus erakonna esimees andis üpris põhjalikke ning häid selgitusi. Peale nelja ja poolt tundi koosolekul pidin lahkuma, et minna ETV eetrisse. Tegin endast parima heas usus, et lõhed erakonnas saaks ületatud ning peale kongressi saaks erakond minna edasi ühiselt. Peale saadet vaatasin, et erakonna juhatuse koosolek veel kestab ja ruttasin tagasi. Jõudes aga välisukse juurde, tuli just teade, et välja olid heidetud kaks meie riigikogu liiget (kellest üks erakonna aseesimees) ja erakonna esimehe kandidaat (kes ei pruugi olla ideaalne, kuid on ikkagi Tartu ringkonna esimees ja erakonna juhatuse liige). Sellega oli mulle selge, et selline samm viis päeva enne erakonna kongressi näitab paanilist hirmu, et kaotatakse praegu jõuõlg erakonna juhatuses, millega suruda läbi ükskõik milliseid otsuseid."

Madison tänas oma valijaid Euroopa Parlamendi valimistel. "Ma tean, et paljud toetasid mind põhjusel, et olen just Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaat, kuid samas ma tean, et enamus 32 845 valijast toetasid mind siiski töö põhjal, mida olen teinud viimase viie aasta vältel Euroopa Parlamendis ja minu seisukohtade ning maailmavaate pärast. Kui keegi tunneb seepärast end petetuna, siis ma vabandan, kuid minu maailmavaade ei muutu vähimalgi määral, kuid kurvastuseks on muutunud erakonna olemus," lisas ta.

"Omaenda erakonna seest on juhtliikmete poolt mulle ette heidetud, et olles Euroopa Parlamendis, pole ma piisavalt toonud raha erakonda. See tähendab, et ma keeldusin kohe eelmise mandaadi alguses võtmast enda palgale, see tähendab Euroopa Parlamendi eelarvest, tööle ametnikke, kes teeks tegelikult koduerakonna jaoks tööd Eestis. Kuid see on keelatud. Selle kohta on olnud palju jamasid ja kohtukaasuseid ning kui see välja tuleks, nõutaks kogu ametnikule makstud palgaraha koos maksudega tagasi Euroopa Parlamendi liikmelt, mitte sellelt ametnikult või koduerakonnalt. Mina sellist riski võtta ei soovinud," märkis Madison.

"Samas olen ma 10 aasta vältel erakonnale rohkem annetanud, kui näiteks Martin Helme. Viimati näiteks detsembris 7500 eurot. Lisaks olen võtnud iga-aastaselt praktikale meie erakonna noorliikmeid, viinud sadu erakonnaliikmeid külalisgruppidega Brüsselisse ning toonud alati viisaka tulemuse hääli valimistel," lisas Madison.

Madison seisis EKRE eest viimaste tundideni

EKRE esimees Martin Helme on nimetanud tekkinud pingeid ja Silver Kuusiku kandideerimist EKRE juhiks võimupöördeks. Madison ütles Kuusiku väljaheitmisega samal ajal ETV saates "Esimene stuudio" intervjuud andes, et ta ei saa aru, mida Helme selle all silmas peab.

"Eks igas organisatsioonis, mis on kasvav ja mis on poliitline, on erinevad huvigrupid, erinevad nägemused tulevikust, erinevad hinnangud toimunule, tagasivaade valimistele, võib-olla mingitele väikestele eksimustele, mida saanuks paremini ära teha. Need kulmineeruvad sellega, et inimesed kandideerivad ametikohtadele," rääkis Madison.

"Mina seda võimupöördeks ei nimetaks, aga eks vahepeal võib-olla ületatakse mõlemalt poolt piire, mida ei peaks tegema," lisas Madison saates. "Usun ja loodan, et kongress teeb oma valiku ja pärast seda suudavad erinevad kandidaadid minna koos edasi, sest maailmavaade ja väärtusruum, mille tõttu ollakse kuskil erakonnas, peab olema üks ja usun, et nii Martin Helmel, Silver Kuusikul ja ka minul on baas ikkagi üks. Erinevus on nüanssides lihtsalt. Nii et loodan, et pärast kongressi erakonda arendatakse veel tugevamini ja üheskoos edasi," sõnas ta.

Madison ei öelnud, kui palju on erakonnas neid inimesi, kes praeguse juhtimisega ehk väga rahul ei ole.

"Eks seda näeme kongressil, kus on umbes 500 delegaati erinevatest ringkondadest. Ma ei nimetaks neid isegi rahulolematuteks, kes kuskil nurgas põrnitsemas. Tegemist on meie erakonna liikmetega, kellel on mure pigem Eesti ja Eesti inimeste pärast, kuidas esindada meie valijaid," ütles ta.

Martin Helme ütles esmaspäeval Vikerraadios, et juba alates riigikogu valimistest on käinud erakonnas vaidlus selle üle, kas EKRE peaks oma taktikat muutma, et saada valitsusse.

Madisoni sõnul ei soovi erakonnast keegi, et EKRE muutuks liberaalidele vastuvõetavaks.

"Ka mina olen lugenud meediast, et üles on visatud mõtteid nagu erakond peaks muutuma justkui peavooluparteiks. Küsimus on muidugi, mis on peavoolupartei. EKRE-t on kutsutud nišiparteiks, täna on EKRE-l valitsuskogemus, meil on endised ministrid, suudame katta kõiki poliitikateemasid – kindlasti me ei ole nišierakond. Aga samas on muret tuntud, et võib-olla mõni inimene soovib erakonda kujundada mingiks ujuvaks, pehmeks moodustiseks, mis meeldiks liberaalsetele erakondadele," rääkis Madison.

"Mis siin salata, usun, et kõige rohkem rõõmustavad meediakajastustest ja üles puhutud sisetülidest liberaalsed erakonnad, kes tahaksidki näha, et kõige rahvuslikum ja konservatiivsem erakond Eestis, kes esindab üle 100 000 valija riigikogus, et nad kõik pettuksid ja EKRE-t poleks enam poliitmaastikul. Seetõttu siseasjad tuleb hoida suuresti sees ja mis välja imbuvad, tuleb ära klaarida ja kompromisse leida omavahel. Aga fakt on ka see, et usun, et keegi erakonnas ei soovi, et erakond muutuks liberaalsele tiivale meeldivaks," lisas ta.