EKRE juhatus viskas Põlluaasa, Valge ja Kuusiku erakonnast välja

EKRE juhatus otsustas teisipäeval mitu tundi kestnud koosolekul, et viskab Henn Põlluaasa, Jaak Valge ja Silver Kuusiku erakonnast välja.

"See oli elu kõige raskem koosolek erakonna juhina. Ei ole üldse rahul sellega, kuidas meil seis on. Väga pika arutelu järel, mis ei läinud väga käest ära või emotsionaalseks, jõudsime selleni, et meil ei ole võimalik ühes ja samas erakonnas jätkata. See väiksem nii-öelda kild ei ole enam EKRE liikmed," ütles EKRE juht Martin Helme peale koosolekut.

Põlluaas, Kuusik ja Valge arvati Helme sõnul erakonnast välja erakonna maine kahjustamise ja kampaania kahjustamise tõttu, Kullerkupp aga korduvate ja tõsiste finantsrikkumiste tõttu ringkonnajuhina, lisas Helme.

"Mõistame, et see on mage, kui mõni päev enne (EKRE) kongressi hulk tuntud inimesi ja kandideerijaid erakonnast lahkuma sunnitakse, aga kõik teised variandid, mis meid meie hinnangul ees ootamas olid, oleksid olnud veel magedamad. Eelkõige peame silmas seda, et oleme näinud Eesti poliitikas, kui lõputult võib käärida sisetüli Isamaa näitel; me oleme näinud, kuidas lõppeb sisetüli Keskerakonna näitel. Ja oli juhatuse enamuse kindel seisukoht, et me ei lase sel asjal nii käest ära minna," lausus Helme.

"Meie arusaamad, kuhu suunas ja kuidas peame minema, ei olnud enam lepitatavad. /.../ See oli kahe täiesti erineva nägemuse lepitamatu vastuolu," lisas ta.

Põlluaas: EKRE läheb põhja

Henn Põlluaas kinnitas ka varem öeldut, et kuulis oma kõrvaga, kuidas Mart Helme rääkis erakonna koosolekul sellest, et Venemaa peab Ukrainas püha sõda ja ta toetab seda.

"See oli kindlasti nii, sest ta refereeris patriarh Kirilli, et Venemaa peab püha sõda jne. Ja ta lõpetas selle lausega "ja mina toetan seda". Meil oli mitme erakonnaliikmega pärast sellest juttu, kes olid ka sellest ääretult šokeeritud, aga kes täna ei julgenud seda tunnistada. Ja kahjuks ongi olukord selline, et valede, demagoogiaga likvideeriti kõigepealt enda konkurent erakonna juhi kohale, likvideeriti ka tema toetajaid ja inkrimineeriti meile kõikvõimalikke laest võetud, välja mõeldud süüdistusi, millel puudub igasugune alus," rääkis Põlluaas.

Tema hinnangul tulistas EKRE juhatus teisipäevase otsusega iseendale jalga.

"Arvan, et EKRE läheb põhja. Aga meie töötame edasi, et rahvuskonservatiivne liin ikka jätkuks, et selle eest seistaks, Eesti riigi ja rahva eest, normaalsuse eest. Meie jätkame oma poliitilist tegevust, mina ja Jaak Valge kuulume endiselt riigikokku, sealt nad meid välja visata ei saa. Nii et eks nad ise lõid endale kirve jalga," sõnas Põlluaas.

Valge: lahkujaid tuleb juurde

Jaak Valge hinnangul tuleb nüüd erakonnast lahkujaid juurde. Selle põhjuseks peab ta erakonna autoritaarset juhtimist, pereerakonna kuvandit ja ebaviisakat suhtlusstiili.

"Seda oleme proovinud kõik tükk aega muuta ja seekord leidsime nii, et seda enam tavaliste vahenditega muuta ei saa. Need tavalised vahendid olid, et viisime Martin Helmele mõne memo, mida tuleks muuta. Aga nüüd hakkasid valimised tulema ja kongress on teatavasti erakonna kõige kõrgem organ ja mõttekäik oli siis selline, et laseme kongressil otsustada, milline suund see täpsem on. Aga eks me arvestasime ka selle võimalusega, et see diktatuur oli juba liiga kaugele läinud, et meil seda kongressil polegi võimalik lasta otsustada," rääkis Valge.

"Eks me esialgu jätkame rahvuskonservatiivsete üksikvõitlejatena ja pärast paneme võib-olla seljad kokku," lisas ta.

Kuusik: põhjused olid subjektiivsed väljamõeldised

"Meie otsustamine selleks korraks EKRE-s sai läbi ja otsustama jäävad need, kes alles jäid. Nii minu, Jaak Valge kui ka Henn Põlluaasa liikmesus EKRE-s on lõpetatud. /.../ See otsus tekitab tugeva turbulentsi nii Eesti poliitikas kui ka erakonnasiseselt ja neid haavu, mis selle otsusega täna juhatus endale tekitas, usun, saame veel mõnda aega jälgida," ütles Kuusik pärast koosolekut ERR-ile.

Kuusik nimetas nende erakonnast välja heitmise põhjendusi subjektiivseteks väljamõeldisteks. "Ei baseeru absoluutselt mingile tõele, nii et oli selline tugev ärasurumine lihtsalt," sõnas ta.

Juba varem oli erakond välja heitnud ka EKRE Pärnu ringkonna esimehe Helle Kullerkupu, kelle sõnul heideti talle ette seda, et ta pole korduvalt erakonna juhi korraldustele allunud.

"Nii palju kui suutsin, ma ennast kaitsesin. Aga tund enne koosoleku algust visati mulle lauale revisjonikomisjoni mustand, mida ma ei olnud lugenud, ei saanud tutvuda ja siis hakati selle alusel mind süüdistama. Need süüdistused on teada. Martin Helme on ka väga hea jutumees, tuleb nagu kuulipildujast ja see kõik, mis sealt tuleb, ei ole ju tõsi. See on kõik tema nägemus ja tema peas kinni, mida ta räägib. Nii et ma arvan, et see mees peab ka hakkama oma sõnade ja väljaütlemiste eest vastutama," ütles Kullerkupp.

Kullerkupu sõnul kaalub ta laimu pärast kohtusse pöördumist. "Mind on avalikult laimatud ja süüdistatud asjades, mida ma teinud ei ole," ütles ta.

Madison jäeti erakonda

Erakonna juhtimist on kritiseerinud ka värskelt europarlamenti valitud Jaak Madison, keda EKRE-st välja ei heidetud. Helme märkis siiski, et Madisoni kriitika, et EKRE teda valimiskampaania jaoks rahaga ei toetanud, on ühepoolne nägemus.

"Põhjus, miks Madison oli valimisnimekirjas viimane number, mitte esimene, oli see, et ta ei olnud viie (europarlamendi saadikuna oldud) aasta jooksul jaganud oma rahalisi vahendeid erakonnale. Seda etteheidet tehti talle korduvalt. Kui ta kurdab, et erakond teda rahaliselt ei aidanud, siis viie aasta jooksul sai ta väga suuri vahendeid, mida ta ainult endale hoidis," lausus Helme.

Pühapäeval Jõhvis toimuval kongressil valitakse EKRE-le esimeest ning lisaks Martin Helmele pidi kandideerima sellele kohale Silver Kuusik. Viimasele avaldasid toetust EKRE fraktsiooni liikmed Henn Põlluaas ja Jaak Valge. EKRE-st välja heidetud oponendid soovisid, et erakonna juhtimine oleks vähem autoritaarne.