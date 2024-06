Laneman: EKRE pole enam see erakond, kuhu mind riigikaitse teemal kutsuti

EKRE riigikogu fraktsiooni liige Alar Laneman ütles, et ei ole veel otsustanud, kas lahkuda erakonnast nagu eurosaadikuks valitud Jaak Madison. Tema sõnul on erakonnas toimunud arengud murettekitavad.

Laneman ütles, et EKRE pole enam erakond, kuhu teda riigikaitse teemadega tegelema kutsuti, vaid on muutunud presidentaalseks erakonnaks.

"Eks ma pean hindama, mis seis nüüd on, ja otsustama. Ma arutan seda mõne kolleegiga, et mis on olukord ja mis on juhtunud. Ja eks ma siis vastavalt järeldustele toimetan," ütles Laneman ERR-ile.

Lanemani sõnul ei saa ta aru, mis põhjendustega Henn Põlluaas, Silver Kuusik ja Jaak Valge erakonnast välja heideti. "Ma küll ei saanud aru, mis see põhjendus oli. Siin on küsimusi palju, mida ma küsida tahaks," sõnas Laneman.

"Erakonna tugevuse määrab nende inimeste kvaliteet, kes selles organisatsioonis on ja kui me vaatame neid inimesi, kes välja visati, kasvõi Jaak Valget ja Henn Põlluaasa. Jaak Valge on ju erakonna üks vaieldamatult parim inimene, kes tegeles erakonna jaoks põhimõtteliste teemadega – immigratsioon, rahva püsimajäämine, eesti keel. Ma saan aru, et Jaak Valge visati välja eelkõige seetõttu, et ta toetas erakonna juhi vastaskandidaati," rääkis Laneman.

"Kurvaks teeb ka see, et erakonnast ei jäta head muljet, kui enne kongressi erakond viskab välja ühe juhikandidaadi. See näeb väga halb välja. Mul on nüüd küsimus, kui usutav on EKRE võitlus demokraatia eest ühiskonnas, kui nad mõned päevad enne kongressi sellise sammu teevad," lisas ta.

Laneman ütles, et ta ei imestaks, kui erakonnast lahkujaid viimaste sündmuste valguses tuleks veel.

ERR küsis, kas Lanemani jaoks on EKRE julgeolekupoliitika seisukohad selged ja arusaadavad.

"Ametlikud seisukohad, mis me programmi oleme pannud ja mida me ametlikult oleme riigikogus taotlenud, on minu jaoks olnud väga selged ja arusaadavad. Aga aeg-ajalt on tulnud imelikke jutte ja väiteid, mis on natuke seda pilti hägustanud," vastas Laneman.

Laneman tõi tema jaoks ebameeldiva seigana välja ka asjaolu, et ta liigutati tema teadmata riigikaitsekomisjonist ära maaelukomisjoni. "Kuidas ma saan ellu viia eesmärke valdkonnas, milleks mind erakonda kutsuti," küsis Laneman.

"Ma vaatan seda tüli väga suure kurbusega. Ma ei saagi aru, mis on selle tüli põhjus, sest programmiliste seisukohtade üle mitte mingit vaidlust ei toimu, aga ometi meil on tüli ja nüüd on see tagajärg käes," ütles Laneman veel.

Laneman ütles veel Mart Helme väidetava Venemaa püha sõja toetamise kohta, et oleks kõige parem, kui erakond ja Mart Helme annaks selle kohta selged selgitused.

"Ma arvan, et see on ülimalt tõsine, et see väga selgelt ära klaarida. See on ülimalt tõsine kahtlustus ja see tuleks valijate jaoks, Eesti inimeste jaoks ja EKRE liikmete jaoks väga selgelt klaariks lüüa. Et kas oli või ei olnud või oli lihtsalt ebaõnnestunud ja mis siis on see tegelik seisukoht. Sellised asjad tuleb lõpuni rääkida," ütles Laneman.

EKRE Pärnumaa piirkonna juhi Helle Kullerkupu väljaviskamine avaldab ka ise Pärnu volikokku kuuluva Lanemani sõnul Pärnumaa EKRE-le kindlasti mõju ja teeb teda murelikuks.

Teisipäeva õhtupoolikul erakonna sisepingeid arutama kogunenud EKRE juhatus viskas Henn Põlluaasa, Jaak Valge, Silver Kuusiku ja Helle Kullerkupu erakonnast välja. Hiljem teatasid erakonnast lahkumisest veel Euroopa Parlamendi saadik Jaak Madison ja riigikogu liige Ants Frosch.

EKRE liikmeskond on ka võrreldes nädalatagusega vähenenud rohkem kui need viis poliitikut. 5. juunil kirjutas ERR, et EKRE-s on 9766 liiget. Sel kolmapäeval, 12. juunil kell 10 oli äriregistri andmetel EKRE-s 9701 liiget ehk lahkujaid (enamik viimase ööpäevaga) on olnud 65.