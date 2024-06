Martin Helme: jutt sellest, et Mart Helme kiidab Putini püha sõda, on laim

"Küll on kurb vaadata, mis võteteni on senised head erakonnakaaslased langenud. Henn Põlluaas ütleb kindlas kõneviisis, et Mart Helme olevat juhatuse koosolekul kiitnud Putini püha sõda Ukrainas. Masendav laim," kirjutas Helme sotsiaalmeedias.

"Esiteks, tegemist oli fraktsiooni koosolekuga, mitte juhatuse omaga.

Teiseks, Mart ütles selge sõnaga, et kuna näha on, et enamus inimesi pole Kirilli algse sõnavõtuga kursis, tema aga luges avalduse läbi, siis ta refereerib seda fraktsioonikaaslastele. Ta jutustas ümber, mis oli originaaltekst. Kui keegi väidab, et ta ei saanud aru, et see ei ole mitte Mardi enda seisukoht, vaid tema ümberjutustus Kirilli avaldusest, siis peab ta olema kas päris juhm või üdini valelik ja pahatahtlik," rääkis Helme.

"Kuidas on võimalik end seni konservatiiviks nimetanud inimestel langeda nii madalale, et hakata SALK-i kombel vehkima Kremli kaardiga omaenda erakonnakaaslaste vastu, teades samas väga hästi, et see ei vasta lihtsalt tõele?"

Helme rõhutas, et sellise ülimalt laetud ideoloogilise vale suurde levisse panek kahjustab mitte ainult Mart Helmet, vaid tervet erakonda.

"Paraku on tegemist mustriga. Meil polegi enam võimalik erakonna juhatuses või fraktsioonis asju arutada või vaielda ilma, et see viidaks erakonna soinistada tahtvate isikute poolt põhjalikult väärastatud võtmes peavoolu liberaalsesse meediasse, kus seda mõnuga kasutatakse EKRE tampimiseks. See, mida niiöelda demokraatia toojad omaenda erakonnale praegu teevad on lihtsalt kurb ja masendav," kommenteeris Helme.

Postitusele reageeris ka Jaak Madison, kes võttis sõna Henn Põlluaasa kaitseks.

"Ma ise mäletan samuti väga selgelt mais toimunud juhatuse koosolekut, kus muude päevakorrapunktide juures tuli lauale teema, et Moskva Patriarhaadi õigeusu kirik Eestis avaldas soovi kohtuda erakonna juhatuse või fraktsiooniga. Toimus arutelu ja jäi seisukoht, et see teema tuleb uuesti üles peale valimisi 9. juunil. Seejärel aga võttis sõna erakonna aseesimees Mart, kes umbkaudselt ütles nõnda: "Nagu on patriarh Kirill öelnud, et Venemaa peab püha sõda Ukrainas kristliku maailma eest. Ja mina olen nõus sellega!" Hetkel sõna-sõnalt ei tsiteeri, kuid nõnda selliselt ta ütles. Kahjuks," kirjutas Madison.

Henn Põlluaas ütles esmaspäeval ERR-ile antud intervjuus, et kuulis oma kõrvaga, kuidas Mart Helme rääkis koosolekul sellest, et Venemaa peab Ukrainas püha sõda ja ta toetab seda. "Kahjuks vastab see tõele./.../Oma kõrvaga kuulsin. Mart ütles seda meie juhatuse koosolekul, nii et neid inimesi on seal palju, kes seda kuulsid," ütles Põlluaas.

Põlluaas ja Madison on mõlemad eelseisvatel EKRE juhi valimistel Helme vastaskandidaadi Silver Kuusiku toetajate seas.

Helme: erakonna maine kahjustamise vastu on nulltolerants

ERR-ile antud intervjuus ütles Martin Helme, et erakond peab EKRE-s toimuva üle isekeskis vaidluse ära pidama ja kui selle järel erinevad leerid erakonda ära ei mahu, siis keegi peab lahkuma.

"Kõikidel erakondadel on oma arenguetappides teatud dünaamika: on kasvamise aeg, on settimise aeg, on oma mingisuguste uute suundade otsimise ja valimise aeg. Praegu me oleme oma erakonna arengus sellises etapis, kus erakonnas on olemas arvestatav tuumik – need ei ole suvalised inimesed ju kusagil, nii-öelda lihtliikmed, vaid need on siin mõned riigikogu liikmed, mõned juhatuse liikmed –, kes väga selgelt tahaksid erakonna panna teisele kursile ja see on väga põhimõtteline vaidlus, mis on erakonna sees. Eks me selle vaidluse peame maha. Kui mahume pärast ühte tuppa ära, siis mahume, kui ei mahu, siis ei mahu, siis keegi lahkub," sõnas Helme.

Tema sõnul on erakonnas nulltolerants erakonna maine rikkumise suhtes. Helme aga ei öelnud, kas Põlluaasa võib sarnaselt teistele erakonna maine rikkujatele oodata ees erakonnast välja heitmine.

"See on ka meil põhipõhikirjas kirjas, et sellist käitumist tegelikult tolereerida ei tohi. Eks kõiki juhtumeid tuleb hinnata ükshaaval ja alati tuleb vaadata inimese varasemaid teeneid. Lõppkokkuvõttes poliitika on ka ju praktiline asi, et kui palju keegi hääli suudab võtta ja kõike seda asja. Aga põhimõtteliselt selline tegevus on meil põhikirja vastane ja sellise tegevuse suhtes meil siiamaani on olnud nulltolerants," rääkis Helme.