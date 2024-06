Kuusik: ettepaneku meid välja heita tegi Rain Epler

Kuusik rääkis saates, kuidas teisipäevase EKRE juhatuse koosoleku otsustavamad hetked kulgesid. Koosoleku tulemusena visati erakonnast välja Helle Kullerkupp, Silver Kuusik, Henn Põlluaas ja Jaak Valge.

"Esimene hukkamine, kui seda saab niimoodi ülekantud tähenduses nimetada, toimus revisjonikomisjoni kokkuvõttena, mis tund aega ennem oli erakonna juhatusele laiali saadetud ja kus oli toodud välja terve rida puudusi, mis olla Pärnumaa ringkonnas esinenud. Ja inimene (Helle Kullerkupp - toim.), kes 11 aastat oli erakonna ringkonda juhtinud, väga teenekas erakondlane ja tubli inimene arvati erakonnast välja sellesama akti ette lugemisel. Ta püüdis ennast kaitsta, aga kuna tal ei olnud võimalust selle revisjoni aktiga eelnevalt tutvuda, siis ei olnud seal õiglast protsessi," ütles Kuusik.

Kuusiku sõnul heideti Kullerkupule ette segadust raamatupidamises. "Väidetavalt olid olnud mingisugused segadused kviitungitega, mis ei olnud päris täpselt klappinud. Mõne-eurone ülekannete vahe. Aga kuna seal läksid emotsioonid üsna kõrgeks, siis ei olnud võimalik ka mul aru saada, et kummal pool see tõde on. Ma sain aru, et need olid raamatuspidamislikud lohakusvead, aga sellise alaviitega, et justkui oleks olnud tegemist pahatahtliku käitumisega Helle Kullerkupu poolt," rääkis Kuusik.

Edasi toimus Kuusiku sõnul erakonna rahaasjade arutelu. "Arutati seda kirja, mis lekkis meediasse ja mille mina kirjutasin juhatuse liikmetele. Oli punkte, mis said vastuse ja ka punkte, mis minu hinnangul jäid vastuseta," sõnas ta.

Seejärel jõudis järg päevakorra punktini kandis nime erakonna siseasjade lekitamise küsimus, sõnas Kuusik. "Martin tegi ettekande erakonna esimehena ja seostas sinna õige mitu asja. Selle sama Kirilli tsiteerimise või mitte tsiteerimise, minu esimeheks kandideerimise, selle pressiteate ja mitu asja veel, mis ei oma omavahel seost, aga see seos tekitati," rääkis Kuusik.

"Kõige markantsemalt kõneles Rain Epler, kes tegi esimesena ettepaneku, et need kolm meest Põlluaas, Valge ja Kuusik tuleks tema hinnangul erakonnast välja arvata," ütles Kuusik.

"Anti Poolamets vastas sellele väitele, et ei ole ülemäära otstarbekas, et kui ma neljapäeva hommikul teatasin enda kandidatuurist erakonna esimehe kohale, et siis minu huvides olnuks kuidagi reede hommikul meediasse pomm nii-öelda plahvatama saata. See ei kõlaks kuidagi mõistlikult, mis viiks minu platvormilt fookuse minema. Nii, et Anti nagu justkui kaitses. Küll oli seal terve rida detektiive, kes jällegi tahtsid näpuga näidata, et Silver oli see, kes lekitas. Ma kinnitan, et mina ei ole lekitanud seda kirja," lausus Kuusik.

Kuusik rääkis, et hääled jagunesid selles küsimuses kaheksa poolt ja viis vastu.

"Loomulikult olime me ise vastu ja veel oli vastu Võrumaa ringkonna juht Mati Kuklane ja Lääne-Virumaa ringkonna juht Anti Poolamets," sõnas ta.

Kuusiku sõnul küsis Martin Helme, kas nad soovivad ise erakonnast lahkuda või eelistavad nad välja viskamist. "Kuivõrd me ennast süüdi kuidagipidi ei tundnud, siis ei olnud ka mingit põhjust anda seda nõusolekut, et me ise sooviksime lahkuda," ütles ta.

Kuusiku sõnul nad juhatuse otsust vaidlustada ei kavatse. "Me ei näe sellel mõtet," ütles ta.

"Ma endal ühtegi sellist punkti, mille alusel mind välja arvati, ei leidnud. See on täiesti normaalne, kui inimene kandideerib erakonna esimeheks. Meil põhikiri ka lubab seda, ei pea olema Helme perekonnanimega. On täiesti loogiline, et ma konkureeriva kandidaadina oma platvormi tutvustasin. Seda nimetada kuidagipidi põhikirja rikkumiseks, partei kahjustamiseks... No ma ei tea," sõnas Kuusik.

Kuusiku hinnangul kahjustas erakonna mainet palju rohkem pühapäeval eetris olnud raadiosaade "Räägime asjast", kus Martin Helme süüdistas Henn Põlluaasa, Jaak Valget ja Kuusikut reeturluses.

"Räägiti Henn Põlluaasast, Jaak Valgest, Silver Kuusikust, kes kõik pidid olema kellegi tankistid, liberalistid, globalistid jne. Selline ootamatu sõnadevaling valimiste põhipäeval. Minu hinnangul kahjustas see raadiosaade oluliselt rohkem erakonna mainet, neid inimesi. Me teame ju et Henn Põlluaas kandideeris. Me teame ka seda, et konservatiivide põhivalija liigub ikkagi valimiste põhipäeval valimisjaoskonda ja teeb seal oma valiku paberi peal traditsiooniliselt. Ma usun, et sellel oli palju suurem mõju," lausus Kuusik.

Kuusik rääkis, et veendumus, et midagi on vaja erakonnas muuta, on kestnud juba väga pikka aega. "Me oleme näinud tervete segmentide kaupa meie valija eemaldumist ja ümber asumist näiteks Isamaa erakonna taha, võib-olla osad Parempoolsete taha," ütles ta.

"Me nägime, kuidas erakonna liidrid, kes kannavad ühesugust perekonnanime, tõid enne riigikogu valimisi lauda kaitseväe juhataja ründamise ja sellised asjad, mis ei toonud meile valijaid juurde," rääkis Kuusik.

Kuusik ei soovinud veel öelda, kas kavatseb liituda mõne erakonnaga või hakata looma uut poliitilist jõudu.

"Mina tänasel hetkel ei saa ühtegi klauslit välja anda, on see uue tegemine, on see kellegagi liitumine. Kuivõrd me tegutseme meeskondlikult ja esindame ka erakonnast lahkunud tavaliikmete huve, siis ma ütlen, et see otsus sünnib meeskondlikult," rääkis Kuusik.