Yle: Ahvenamaa ja Mandri-Soome teed võivad NATO struktuurides minna lahku

Soome võib liituda Norfolkis paikneva NATO ühendväejuhatusega, mis vastutab NATO põhjaregiooni turvalisuse eest. Lõplikku otsust pole veel aga tehtud.

Samas Läänemere ohutuse eest vastutab hoopis Hollandis Brunssumis asuv ühendväejuhatus. NATO staabid teevad koostööd, kuid Läänemere kaitsmise ühtsust peetakse NATO-s üha olulisemaks. Brunssumi ühendväejuhatusele allub ka NATO kirdekorpus.

Läänemere kaitse korraldamine on nüüd muutunud NATO riikide jaoks keeruliseks ülesandeks. See tõi kaasa ka viivitused, mis puudutavad NATO personaliosakonnaga seotud küsimusi. Samuti puudutab see strateegiliselt tähtsate saarte kaitsmist, need saared on Ahvenamaa, Gotland ja Bornholm.

Kui Soome liitub Norfolki väejuhatusega, siis tuleb uuesti kokku leppida Läänemere kaitsmisega seotud plaanid. Yle teatel on nüüd NATO-s tekkinud arutelud, et Ahvenamaa võib jääda Brunssumi väejuhatuse alla, Mandri-Soome läheks aga Norfolkis paikneva staabi koosseisu.

Yle allikate teatel leiavad Põhjamaad, et selline plaan on siiski teostamatu.

Soome tahab samuti, et riiki tuleks NATO staap, mis saab endale vastutuse maavägede tegevuse eest Põhjalas. Norra samas tahab endale õhuvägede staapi ning toetab igati Soome püüdlust saada maavägede juhtimine endale. Norra kuulub praegu Norfolki väejuhatuse alla.