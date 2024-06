Viimased kohtuotsused pole Trumpi ja Bideni toetust kõigutanud

Hiljuti jäi Donald Trump vaikimisraha asjus süüdi ning veidi hiljem mõistis kohus süüdi Hunter Bideni. Viimased uuringud aga näitavad, et kohtuotsused pole Trumpi ega ka Joe Bideni toetust valijate seas vähendanud.

Monmouthi ülikooli värske küsitlus näitas, et valijate seisukoht presidendikandidaatide suhtes pole muutunud. Neli valijat kümnest ütles, et nad hääletaks kindlasti või suure tõenäosusega president Joe Bideni poolt. Sama suure toetuse sai ka Trump. Ülikool esitas sama küsimuse eelmisel sügisel, ning tulemus oli siis sama, vahendas Financial Times.

Reutersi/Ipsose viimane uuring näitas, et Hunter Bideni süüdimõistmine pole muutnud demokraatide arvamust Joe Bideni suhtes.

Samas viimane Monmouthi küsitlus näitas, et 57 protsenti valijatest ja 97 protsenti vabariiklastest leidis, et Trumpile esitatud süüdistused vaikimisraha asjus olid seotud poliitikaga.

Enamik küsitlusi näitab, et Bideni ja Trumpi vahel jätkub tihe rebimine ning kaalukeeleks saavad sõltumatud valijad. Bideni ja Trumpi toetus on sisuliselt võrdne ning valimiste saatus püsib noateral. Mõned uuringud näitavad endiselt, et Biden jääb võtmeosariikides Trumpile alla, vahendas Forbes.