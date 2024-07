USA ülemkohus andis Trumpile osalise puutumatuse

Kohus otsustas, et kõik presidendid on oma ametialastes tegevustes kriminaalsüüdistustest vabad, kuid tegevustes, mis ei ole otseselt seotud presidendi tööga, võivad nad saada süüdistuse.

Trumpi sõnul on see talle suur võit. "Suur võit meie põhiseadusele ja demokraatiale. Uhke on olla ameeriklane," postitas Trump kõigi suurtähtedega oma sotsiaalmeedia platvormil Truth Social.

Kriitikute hinnangul tähendab see, et võimul olles võib president sooritada ka kuritegusid ilma, et teda karistataks.

Tegu on otsusega, mis võib lükata edasi kohtuprotsessi Trumpi üle seoses konspiratsiooniga pöörata ringi 2020. aasta presidendivalimiste tulemused.

Joe Bideni ametisse tagasivalimise kampaania meeskond kritiseeris jõuliselt Trumpi pärast ülemkohtu otsust. "Donald Trump murdus pärast kaotust 2020. aasta valimistel ning ta õhutas rahvahulka väärama tulemusi," märkis Bideni kampaaniameeskond. "Ta peab end seadusest kõrgemal seisvaks ning on valmis tegema mida iganes, et saada ja püsida ise võimul."