Briti erakondade reitingud: Farage'i partei möödus tooridest

Ajalehe The Times poolt tellitud YouGovi küsitlusest selgub, et parempopulistlik partei Reform tõusis populaarsuselt teiseks erakonnaks, partei toetus on 19 protsenti. Tooride toetus oli aga 18 protsenti.

See on esimene kord, kui küsitlus näitab, et parempopulistid edestavad tooride parteid. Esikohal on endiselt leiboristid, opositsioonijuhi Keir Starmeri erakonna toetus on 37 protsenti. Samas on viimasel ajal veidi langenud ka leiboristide toetus.

Farage teatas alles juuni alguses, et kandideerib Suurbritannia üldvalimistel. Ta läheb 4. juuli valimistel jahtima kohta Kagu-Inglismaal asuvas Clactonis, mis on äärmiselt Brexiti-meelne piirkond.

Pärast YouGovi küsitluse avaldamist kuulutas Farage, et tema partei on nüüd nendel valimistel leiboristide peamine konkurent.

Sel nädalal võtsid toorid kasutusele uue strateegia ning hoiatasid, et valijad, kes hääletavad parempopulistide poolt, annavad leiboristidele alamkojas ülisuure enamuse.

Briti peaministri Rishi Sunaki valimiskampaania sai hiljuti aga veel ühe tõsise tagasilöögi, kuna ta lahkus enneaegselt Normandia dessandi mälestustseremoonialt ja pidi seejärel ka vabandama.

Viimane küsitlus näitas, et see kahjustas tõsiselt tema positsiooni ning 56 protsenti valijatest leidis, et Sunak käitus toona valesti.