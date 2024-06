Valitsusel puudub üksmeel riigikaitsesse lisaraha leidmisel

Valitsusliikmete seas puudub üksmeel, kuidas peaks riigikaitse arendamiseks vajaliku 1,6 miljardi euro suuruse summa eraldamise kokku leppima.

Siseminister Lauri Läänemetsa (SDE) hinnangul tuleb võimuliidul otsus langetada võimalikult peatselt ehk enne septembris toimuvat riigieelarve strateegia arutelu.

"Poliitilist otsust, et see on meie suund, sinna me liigume. Me ei pea ju seda investeeringut tegema kohe, sest ka moona ei ole kohe võtta – seda saab hajutada aastate peale, teha sammudega," ütles Läänemets.

Läänemetsa hinnangul on hädavajalik riigikaitse arenguks vajaminev maht aga oluliselt suurem kui 1,6 miljardit.

"Minu arvates peaks ta nii-öelda paketis olema. See sama, mis on tervishoiu pool, see sama, mis on sisejulgeoleku pool. See sama mees, kes läheb lahingut pidama, kui ta haavata saab, siis ta ei jää ellu, kui meil neid reserve pole – need on täpselt samasugune osa sellest vastupanust ja riigikaitsest," lausus Läänemets.

"Moonast on vähe kasu, kui meil on moon olemas, aga valitsus kukub enne kokku, kui keegi laskma hakkab. Nii et me ei saa vaadata seda jupi kaupa. Me peame tervikut vaatama, seda me oleme öelnud. Summa on arvatavasti oluliselt suurem, mida on vaja panustada. Kui me nüüd hakkame rääkima sellest, et see arvatavasti eeldab maksutõstmist. Võime võtta võlakirju, laenu võtta, aga lõpuks see tuleb tagasi maksta, see tähendab maksutõusu," rääkis Läänemets.

Välisminister Margus Tsahkna (E200) hinnangul on lahendus aga riigikaitse võlakirjades.

"Üks konkreetne ettepanek on see, et teha siis riigikaitse võlakiri, kuna suure tõenäosusega me saame Euroopa Liidu silmis riigieelarve tasakaalu arvestusest välja need kaitseinvesteeringud, mis nüüd hakatakse tegema. See võlakiri on pika aja peale. Me räägime paarikümnest, kolmekümnest aastast näiteks," ütles Tsahkna.

Esmaspäeval kohtub riigikogu riigikaitsekomisjon seoses kaitse eelarve suurendamisega, misjärel on võimalik teema valitsuse tasandile viia.

"Küsimus, miks valitsus ei ole seda teemat arutanud ametlikult, see küsimus on ju eelkõige kaitseministrile, sest iga minister peab oma valitsusala teemad tooma valitsusse arutelule. Ja seda arutelu pole olnud," lisas Tsahkna.

Laskemoona hankimiseks vajaliku summa kokkuleppimiseks pole kaitseminister Hanno Pevkur (RE) veel valitsusse läinud.