Kristina Kallas: kui aasta lõpuks hariduslepet ei sünni, siis astun tagasi

Kristina Kallas rääkis, et on risk, et detsembriks haridusleppe tulemust ei sünni ja tuleb uus streik.

"See risk on olemas, sest see on valitsuse tasandi kokkuleppe küsimus. Hariduslepe ei ole haridusministri lepe, vaid valitsuse tasandi kokkulepe. Mina pean saama valitsuselt mandaadi, et sinna alla kirjutada. Ma teen endast kõik oleneva, et see allkiri sinna saaks," sõnas Kallas.

Ta märkis, et kui leppe allkirjastamine ei õnnestu, siis pole ta täitnud oma suurt eesmärki ja astub ministrikohalt tagasi.

Maikuus toimunud haridusleppe läbirääkimistel jäid läbirääkijad erinevatele seisukohtadele vanemõpetaja kutse andmise reeglites ning selles, kui paljusid õpetajaid peaks valmiv karjäärimudel puudutama.

Samuti mudelit juba järgmisel aastal täies mahus rakendades oleks lisaraha juurde vaja 187 miljonit eurot.