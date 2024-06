Leht: Eesti Energias on ohus veel sajad kaevurite ja energeetikute töökohad

Järgmisel nädalal peatab Estonia kaevandus töö ja kõik töötajad lähevad kuni augusti alguseni kestvale kollektiivpuhkusele. Augustis seiskub samal põhjusel töö Narva karjääris.

Kaevurite ja energeetikute ametiühingu juhi Marina Lukjanova sõnul on see sundkäik, et võita aega, jõudmaks selgusele, kui paljud kaevurid ja energeetikud sügisel tööle jäävad.

Eesti riik on omanikuna kohustanud Eesti Energiat tagama kuni 2026. aasta lõpuni 1000 megavati ulatuses juhitava elektritootmise võimsuse. See tähendab, et ettevõte peab hoidma vanad jaamad töökorras ja töötajad tööl isegi siis, kui need jaamad töös ei ole.

Märtsis kirjutas Ärileht, et põlevkivijaamade töövalmiduses hoidmine on viinud Enefit Poweri raskesse seisu, mistõttu otsib ettevõte kokkuhoiuvõimalusi ja koondab töötajaid. Kui veel kaks aastat tagasi võimaldas elektri kõrge hind korraliku kasumiga müüa ka põlevkivielektrit ja kiiresti tuli üles saada põlevkivi kaevandamise mahud, mistõttu otsis ettevõte üles aastaid tagasi koondatud kaevurid ja pakkus neile uuesti tööd, siis nüüd on olukord vastupidine – põlevkivielektrit müüa ei ole võimalik ja ettevõte on maakonna suurim koondaja.