Põlluaas: uuele konservatiivsele parteile on ühiskondlik tellimus

Põlluaas rääkis esmaspäeval "Terevisioonis", et EKRE on muutunud nišiparteiks, mille käitumistaktika ja retoorika pole paljudele konservatiivsetele valijatele vastuvõetav. Isamaa on Põlluaasa sõnul küll rahvuskonservatiivne, aga neil on tema sõnul ka suur osa, mis kaldub liberaalsuse poole.

"Isamaa ja EKRE vahel tühimik. See tühi koht meie poliitilisel maastikul vajab täitmist. EKRE kõrvale oleks vaja väärikat ja normaalset erakonda. Inimesed on olemas ja lausa ühiskondlik tellimus, et täidaks tühimiku," arvas Põlluaas.

Põlluaas ütles, et pärast tema ning Jaak Valge, Silver Kuusiku ja Helle Kullerkupu EKRE-st väljaviskamist on erakonnast lahkunud sadu liikmeid ja EKRE riigikogu fraktsioon jäänud poole väiksemaks.

"See on selge allakäigu trepi mudel. EKRE on kukkunud Martin Helme suurepärasel ja eksimatul juhtimisel 27 protsendilt kuskile 10 protsendi juurde ja see toetus langeb veelgi. EKRE kaudu pole enam võimalik esindada rahvuskonservatiivseid valijaid ja lubadusi ellu viia. EKRE on muudetud marginaalseks erakonnaks, kes ise on valinud koha nurgas, kus keegi nendega ei arvesta ega soovi koostööd teha. Ja mis peamine - EKRE-l endal puudub tahe teistega koostööd teha," rääkis Põlluaas.

Ta avaldas lootust, et uues erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid saab 500 liiget kokku ja registreeritud juba juunikuu lõpuks. Põlluaasa sõnul plaanib uus partei kindlasti osaleda tuleva aasta kohalikel valimistel ja hiljem ka riigikogu valimistel.