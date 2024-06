Mitmed reformierakondlased näevad võimaliku uue juhina Kristen Michalit

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles esmaspäeval raadiosaates Vikerhommik, et kui Kaja Kallas peaks minema tööle Euroopa Komisjoni, on ta valmis Reformierakonna esimeheks kandideerima.

Reformierakondlased, kes Pevkuri kandidatuuri ei toetaks, räägivad aga võimalusest, et Reformierakonda hakkab juhtima praegune kliimaminister Kristen Michal.

Hanno Pevkur on kord juba erakonna juht olnud. Ta valiti enam kui 1000 häälega Reformierakonna esimeheks 2017. aasta alguses. Tema vastaskandidaat Kristen Michal sai toona üle 600 hääle. Pevkuri ametiaeg kestis aasta ja kolm kuud.

Liina Kersna sõnul pettus erakond tookord Pevkuri juhtimisstiilis.

"Kui me vaatame viimaseid Reformierakonna juhatuse valimisi, siis nii Kristen Michal kui ka Hanno Pevkur said võrdlemisi sarnase häältesaagi, Kristen Michal küll natukene suurema. Samas Hanno Pevkur on korra Reformierakonna juhiks valitud. Ta oli väga lühikest aega sellel ametikohal ja tuleb siiski tunnistada, et ta oli lühikest aega seetõttu, et reformierakondlased olid pettunud tema juhtimisstiilis," rääkis Kersna.

Probleemidele juhtimises viitas ka Vilja Toomast. "Minu arvates ta ei saanud hakkama sellega. Erakonnas olid pärast tema juhtimist suured võlad. Kui ta ise tark on ja mõtleb selle peale, kuidas ta eelmine kord erakonda juhtis, siis ta ei tee seda valikut," rääkis Toomast.

Kriitikat Pevkurile jagus Toomastil ka seoses riigikaitse rahastamise ja kantsler Kusti Salmi lahkumisavaldusega. "Ta on inimesena sõbralik ja leebe inimene, aga sellise suure erakonna juhiks jääb ta lihtsalt nõrgaks. Seda näitas ka praegu ministeeriumi juhtimine. Ta ei taibanud ära, mis meeleolud on. Kuidas saab tema ministeeriumi kantsler tulla välja ja öelda, et astub tagasi, kui ta raha ei saa. Minu jaoks ei ole selles loogikat," lausus ta.

Pühapäeval Delfis ilmunud arvamusloos sidus Pevkur Reformierakonna juhi koha ja Salmi lahkumisest puhkenud skandaali omavahel kokku. "Nüüd on riigikaitse sisuline rahastamise debatt rakendatud edukalt minu poliitilise tapmise vankri ette, et vähendada konkurentsi Reformierakonna juhi järgmistel valimistel," kirjutas Pevkur.

Toomast ütles, et ei usu, et Michal on hakanud endale kampaaniat tegema. "Mis te siis tahate öelda, et Kristen Michal on hakanud endale kampaaniat tegema? Seda ma ka küll ei usu," sõnas ta.

Nii Toomast kui Kersna kinnitasid, et pole kuulnud Michalit otsesõnu ütlemas, et ta sooviks Reformierakonna juhiks saada, kuid Kersna toetus on Michalil olemas.

"Praeguses poliitilises olukorras oleks Kristen Michal kindlasti hea erakonna juht ja ma väga loodan, et kui see hetk tuleb, siis ta on ka valmis oma kandidatuuri välja käima," märkis Kersna. "Ta suudab ennast väljendada selgelt, tal on selged seisukohad ja ma tean, et tal on ka erakonna suur toetus. Ma väga loodan, et ta siiski soostub kandideerima," sõnas Kersna.

Toomast ütles, et tal on Michaliga varasem koostöökogemus olemas ning et Michali näol on tegemist arvestatava kandidaadiga. "Mina olen Kristen Michaliga koos töötanud. Ta olnud Reformierakonna Tallinna piirkonna juht pikalt. Ma olen ka juhtinud kümmekond aastat erakonna piirkondasid. Algatuseks Põhja-Tallinna, hiljem pikalt Nõmmet. Mul on temaga koostöökogemus olemas. Tema oleks täiesti arvestatav," lausus Toomast.

ERR uuris Toomastilt, kuidas ta suhtub sellesse, et Michal oli seotud erakonna rahastamise kunagise skandaaliga.

"See ei olnud erakonnasisene skandaal. Kui te ütlete, et erakonna liikmed teda selle tõttu ei võiks toetada, siis mina küll sellest aru ei saa. See oli lihtsalt avalikkuse skandaal ja see on nii vana ja ära unustatud," sõnas Toomast.

"Ma ei olnud siis erakonnas ja ma ei tea, mis seal tegelikult toimus. Minu arvates on see natukene naeruväärne – nii nagu kümmet miljonit Siim Kallasele ette heidetakse. Nüüd (Michalile-toim) seda valget kampsunit ja kilekotti. Minu meelest Eesti poliitika võiks juba olla natuke arenenum ja sellistest asjadest üle saada," lausus Toomast.