Reformierakonnal on Kallase mantlipärija valimiseks kaks varianti

Reformierakond seisab valiku ees, kas pärast seda kui Kaja Kallas on kinnitanud, et alustab tööd kõrgel ametikohal Euroopas, valida juhatuses uus peaministrikandidaat või kutsuda kokku erakorraline üldkogu, kus valida erakonnale uus esimees. Tegutsema tuleb hakata ilmselt juba lähiajal.

"Kui peaks juhtuma nii, et Kaja Kallas nimetatakse kõrge välisesindaja kandidaadiks, siis kindlasti lähipäevadel koguneb erakonna juhatus, mis siis arutab võimalikku edasist tegevust. Kõik oleneb sellest, mida täpsemalt ka Kaja Kallas otsustab. Kui ta soovib näiteks erakonna esimehe ja peaministri kohalt tagasi astuda, siis on kaks võimalust," ütles ERR-ile Reformierakonna juhatuse liige Erkki Keldo.

Keldo rääkis, et erakonna põhikiri näeb ette, et erakonna juhatus on see juhtorgan, mis nimetab erakonna ministrikandidaadid, kaasa arvatus peaministrikandidaadi. Kui erakonna esimees astub tagasi, siis sellisel juhul on Keldo sõnul vaja korraldada üldkogu, kes valiks erakonnale uue esimehe.

"Sellisel juhul oleks see erakorraline üldkogu. See tähendab, et aega läheks natukene kauem, kuna enne peaks veel toimuma erakonna volikogu. Pärast juhatuse kokkulepet minimaalselt 10 päeva pärast saaks toimuda alles üldkogu," lausus Keldo.

"See on erakonna juhatuse ühine arutelu ja otsus, kumba pidi minna," lisas ta.

"Ma olen aru saanud ka peaministrist, et kui mingid konkreetsed otsused peaks Euroopa tasemel tulema, on tema ka seda meelt, et pigem peaks ka juhatus kiiremini kogunema andma selguse erakonna juhatusele, erakonnakaaslastele, mis need järgmised sammud saavad olema," ütles Keldo.

Reformierakonnale mitu kampaaniat teinud praegune poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras ütles ERR-ile, et Eestile oleks kasulikum, kui juhatus valiks kiiresti uue peaministrikandidaadi, sest siis tekiks uus tegutsemisvõimeline valitsus tõenäoliselt juba augustikuuks.

"Kindlasti oleks parem nii Eestile kui ka erakonnale, kui tekiks võimalikult vähe segadust. Kuulates ka seda, mida koalitsioonipartnerid meedias on öelnud, siis tekib tunne, et päris tegutsemisvõimelist valitsust enam ei ole, sest kõik on mingisuguses ootuse seisus. Ehk igasugune pikem venitamine tundub kehvem variant," ütles Arras.

Arras ei osanud siiski hinnata, kumb variant on tõenäolisem. "See sõltub väga palju sellest, mida otsustab tänane erakonna juht ja peaminister Kaja Kallas," sõnas Arras.

Erkki Keldo ütles, et seni on oma valmisolekut vajadusel esimeheks kandideerida väljendanud kaitseminister Hanno Pevkur ja kliimaminister Kristen Michal.

"Nad märku andnud, et kui peaks olukord tekkima, on nad valmis. Rohkem inimesi mina küll ei tea, et oleks ka märku andnud, et nad oleksid huvitatud kandideerimisest," sõnas Keldo.

Arrase sõnul on suuremad võimalused esimeheks saada Kristen Michalil.

"Arvestades seda, et Hanno Pevkuril on ühe korra olnud juba võimalus erakonda juhtida ja sellel perioodil ei olnud Reformierakond sisekliima ega ka erakonna eelarve mõttes väga heas seisus, siis ma eeldan, et tema toetus on täna nõrgem kui see tol ajal oli," ütles Arras.

Kaja Kallas on neljapäeval Euroopa Liidu ülemkogul, kus ta peaks suure tõenäosusega saama kinnituse Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja ametikoha saamise kohta.